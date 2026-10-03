Gazze'deki açlık ve kıtlığa dikkat çeken kıdemli BM yetkilisi kovuldu

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Direktörü Ben Davis, Gazze 'deki açlık ve kıtlık durumuna dikkat çektiği ile İsrail'i eleştirdiği gerekçesiyle kurumdaki 26 yıllık görevinin ardından sözleşmesinin yenilenmediğini açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Davis, temmuz ayında tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla kararın kendisine tebliğ edildiğini bildirdi.

Davis, Roma merkezli örgütün çalışanlarının düzenlediği haftalık sessiz protestolara işaret ederek, "Beni Gazze 'deki açlık ve kıtlık durumuna dair bu saygı duruşlarını organize etmekle suçladılar" dedi.

Davis ayrıca, mayıs ayında yayımlanan, Gazze'deki gıda durumu ve insan hakları hukukuna odaklanan bir rapor nedeniyle de kurum yönetiminin tepkisiyle karşılaştığını kaydetti.

Söz konusu raporun geri çekilmesinin istendiğini belirten Davis, "Raporu kaldırmamız söylendi. İnsani hukuka herhangi bir atıfta bulunmamıza izin verilmedi" ifadelerini kullandı.

"BURADA İNSAN HAKLARI OYUNU OYNATMAYIZ"

Örgüt çalışanlarına hitap eden FAO Genel Direktörü Qu Dongyu, ormancılık konulu bir video oturumunun başında yaptığı kamuya açık değerlendirmede personele yönelik uyarılarda yer verdi.

Qu, "Burada insan hakları oyunu oynamanıza izin vermeyiz" dedi.

Açıklamasında Cenevre'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ni işaret eden Qu, "Elbette insan hakları çok önemli fakat Cenevre'de insan hakları ajansımız var. Eğer ilgilenmek istiyorsanız oraya gidin" diye konuştu.

Kurum içindeki siyasi tutumlara yaptırım uyguladığını savunan Qu, "İşte bu yüzden bazı kıdemli üyeler burada siyasi oyun oynadığında onları kovuyorum... FAO anayasasına uymalısınız... Personel yönetmeliğine karşısınız... Fakat ben çok yumuşak bir insanım, o kadar çok kişiyi kovmadım. Yasaya karşı gelirlerse daha fazla kişiyi kovacağım" sözlerini kaydetti.