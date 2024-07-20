Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi tıbbi malzeme kıtlığı yaşıyor: Ameliyatlar durma noktasına geldi

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki aksa Şehitleri Hastanesi ciddi boyuta tıbbi malzeme, ilaç ve yakıt sıkıntısı çekiyor. Hastane sözcüsü Dakran, ameliyathanelerin kapanması ihtimaline değinerek, bunun hastanedeki yüzlerce yaralı ve hasta için "ölüm cezası" anlamına geldiğini söyledi.

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi tıbbi malzeme kıtlığı yaşıyor: Ameliyatlar durma noktasına geldi

'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki yakıt ve tıbbi malzeme kıtlığı, çok sayıda Filistinli yaralının hayatını tehdit ediyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki hastanenin sözcüsü Halil ed-Dakran, ciddi boyuta ulaşan tıbbi malzeme, ilaç ve yakıt sıkıntısı yüzünden ameliyatların durma noktasına ulaştığına işaret etti.

Dakran, ameliyathanelerin kapanmasının hastanedeki yüzlerce yaralı ve hasta için "ölüm cezası" anlamına geldiğini belirterek, hastanede ameliyat olması gereken çok sayıda yaralının bulunduğunu kaydetti.

"Hastanede zaten yeterli ameliyathanenin olmaması, anestezi malzemeleri, gerekli tıbbi alet ve malzemenin bulunmaması yüzünden ameliyat yapamıyoruz. Ameliyatlar durursa çok sayıda enfekte insan ölecektir" diyen Dakran, son dönemde hastanede bu sebeplerden dolayı hayatını kaybedenlerin olduğunu bildirdi.

"YARALI SAYISI KAPASİTENİN DÖRT KAT ÜZERİNDE"

Hastanenin halihazırda hastaları ve yaralıları resepsiyon ve acil servis girişinde kabul etmek zorunda kaldığını vurgulayan Dakran, şöyle konuştu:

"Yatak yetersizliğinden dolayı yaralı ve hastalara yeterli ve gerekli sağlık hizmetini veremiyoruz. Hastanenin resepsiyonu ve acil servisi tamamen yaralılarla dolu. Hasta ve yaralı sayısı hastane kapasitesinin dört katından fazla."

Hastaneye elektrik sağlayan jeneratörlerin yakıt kıtlığı nedeniyle her an hizmet dışı kalabileceği uyarısında bulunan Dakran, bunun yoğun bakım ünitesindeki hastaların hayatı için ciddi bir tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

Gazze'den çıkış yok: "Hasta ve yaralılar aylardır mahsur"

Gazze'den çıkış yok: "Hasta ve yaralılar aylardır mahsur"

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

"Çok genç senatör, en yaşlı başkan": Biden'ın siyasi kariyeri

DÜNYA HABERLERİ

Trump: "Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu"

Trump: "Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu"

Bangladeş'te 147 kişinin öldüğü protestolar sona erdi

Bangladeş'te 147 kişinin öldüğü protestolar sona erdi

İsrail güçlerine saldırı: Gazze'deki zulme tepki gösteren Kanada vatandaşı öldürüldü

İsrail güçlerine saldırı: Gazze'deki zulme tepki gösteren Kanada vatandaşı öldürüldü

290 gündür devam eden saldırılar: Gazze'de can kaybı 39 bini aştı

290 gündür devam eden saldırılar: Gazze'de can kaybı 39 bini aştı

Brüksel'de 290 balonla eylem: AB'nin Gazze politikaları protesto edildi

Brüksel'de 290 balonla eylem: AB'nin Gazze politikaları protesto edildi

Trump: "Kim Jong-un'u beyzbol maçına götürmek istiyorum"

Trump: "Kim Jong-un'u beyzbol maçına götürmek istiyorum"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...