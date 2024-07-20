Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi tıbbi malzeme kıtlığı yaşıyor: Ameliyatlar durma noktasına geldi

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki yakıt ve tıbbi malzeme kıtlığı, çok sayıda Filistinli yaralının hayatını tehdit ediyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki hastanenin sözcüsü Halil ed-Dakran, ciddi boyuta ulaşan tıbbi malzeme, ilaç ve yakıt sıkıntısı yüzünden ameliyatların durma noktasına ulaştığına işaret etti.



Dakran, ameliyathanelerin kapanmasının hastanedeki yüzlerce yaralı ve hasta için "ölüm cezası" anlamına geldiğini belirterek, hastanede ameliyat olması gereken çok sayıda yaralının bulunduğunu kaydetti.



"Hastanede zaten yeterli ameliyathanenin olmaması, anestezi malzemeleri, gerekli tıbbi alet ve malzemenin bulunmaması yüzünden ameliyat yapamıyoruz. Ameliyatlar durursa çok sayıda enfekte insan ölecektir" diyen Dakran, son dönemde hastanede bu sebeplerden dolayı hayatını kaybedenlerin olduğunu bildirdi.



"YARALI SAYISI KAPASİTENİN DÖRT KAT ÜZERİNDE"

Hastanenin halihazırda hastaları ve yaralıları resepsiyon ve acil servis girişinde kabul etmek zorunda kaldığını vurgulayan Dakran, şöyle konuştu:



"Yatak yetersizliğinden dolayı yaralı ve hastalara yeterli ve gerekli sağlık hizmetini veremiyoruz. Hastanenin resepsiyonu ve acil servisi tamamen yaralılarla dolu. Hasta ve yaralı sayısı hastane kapasitesinin dört katından fazla."



Hastaneye elektrik sağlayan jeneratörlerin yakıt kıtlığı nedeniyle her an hizmet dışı kalabileceği uyarısında bulunan Dakran, bunun yoğun bakım ünitesindeki hastaların hayatı için ciddi bir tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

