Gazze’deki Anadolu Ajansı ekibine ulaşılamıyor

Anadolu Ajansı, Gazze kent merkezinde bulunan ekibinden saatlerdir haber alamadığını açıkladı.



İsrail ordusu dün, Gazze kentinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon kişinin 24 saat içinde bölgenin güneyine geçmelerini istemişti.



Verilen süre bu sabah saatlerinde doldu.



Gözler Gazze’ye çevrilirken, bölgede kara harekatının başlaması bekleniyor.



Öte yandan İsrail Yayın Kurumu’nun haberine göre ise; ABD, İsrail’den kara harekatını ertelemesini istedi.



GAZETECİLER HEDEF ALINDI



Son olarak dün, İsrail-Lübnan sınırındaki gelişmeleri aktaran Reuters haber ajansı kameramanı İssam Abdullah hayatını kaybetti, aynı noktadaki El Cezire ve AFP muhabirleri de yaralandı.