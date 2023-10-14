Gazze’deki Anadolu Ajansı ekibine ulaşılamıyor

Yoğun bombardıman altındaki Gazze, gazeteciler için oldukça riskli bir yer halini aldı. Son olarak Anadolu Ajansı, bölgeden gelişmeleri aktaran haber ekibiyle iletişimin kaybettiğini duyurdu.

Gazze’deki Anadolu Ajansı ekibine ulaşılamıyor
Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün)

Gözler Gazze sınırına çevrildi | İsrail kara harekatına hazırlanıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün)

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Anadolu Ajansı, kent merkezinde bulunan ekibinden saatlerdir haber alamadığını açıkladı.

ordusu dün, Gazze kentinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon kişinin 24 saat içinde bölgenin güneyine geçmelerini istemişti.

Verilen süre bu sabah saatlerinde doldu.

Gözler Gazze’ye çevrilirken, bölgede kara harekatının başlaması bekleniyor.

Öte yandan İsrail Yayın Kurumu’nun haberine göre ise; ABD, İsrail’den kara harekatını ertelemesini istedi.

GAZETECİLER HEDEF ALINDI

Son olarak dün, İsrail-Lübnan sınırındaki gelişmeleri aktaran Reuters haber ajansı kameramanı İssam Abdullah hayatını kaybetti, aynı noktadaki El Cezire ve AFP muhabirleri de yaralandı.

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