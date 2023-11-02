Gazze'deki can kaybı 9 bini aştı: 17 İsrail askeri de öldü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Ordunun açıkladığı rakamlara göre, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında çıkan çatışmalarda 31 Ekim'den itibaren öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 17'e yükseldi.
KASSAM TUGAYLARI'NDAN AÇIKLAMA
Kassam Tugayları, konuya ilişkin Telegram sayfasından açıklama yaptı.
Açıklamada, Gazze'nin kuzeybatısında İsrail'e ait 2 askeri aracın "Yasin-105" tanksavar roketiyle imha edildiği öne sürüldü.
İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
CAN KAYBI 9 BİNİ AŞTI
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın." açıklamasını yaptı.
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