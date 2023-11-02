Gazze'deki can kaybı 9 bini aştı: 17 İsrail askeri de öldü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda şu ana kadar 17 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Kassam Tugayları da Gazze'de iki askeri aracı imha ettiklerini öne sürdü. Gazze'deki toplam can kaybı ise 9 bini aştı.

Gazze'deki can kaybı 9 bini aştı: 17 İsrail askeri de öldü
Gazze sınırlarındaki İsrail askerleri (Reuters)

 ordusu, abluka altındaki  Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ordunun açıkladığı rakamlara göre, Şeridi'ndeki kara harekatında çıkan çatışmalarda 31 Ekim'den itibaren öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 17'e yükseldi.

KASSAM TUGAYLARI'NDAN AÇIKLAMA

Kassam Tugayları, konuya ilişkin Telegram sayfasından açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeybatısında İsrail'e ait 2 askeri aracın "Yasin-105" tanksavar roketiyle imha edildiği öne sürüldü.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

CAN KAYBI 9 BİNİ AŞTI

Gazze'deki can kaybı 9 bini aştı: 17 İsrail askeri de öldü - 1 Cibaliye mülteci kampı İsrail ordusu tarafından 20 saat içerisinde iki kez vuruldu (Reuters)

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın." açıklamasını yaptı.

İsrail Gazze'deki 20 fırından 11'ini vurdu

İsrail Gazze'deki 20 fırından 11'ini vurdu

Haberi Görüntüle

FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI OKULA FOSFOR BOMBASI

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...