Gazze'deki çocuk felci aşılaması yeniden başlıyor

Yardım kuruluşları, Gazze'de çocuk felci aşı kampanyasının üçüncü aşamasının İsrail bombardımanları, kitlesel yerinden edilme ve erişim yetersizliği nedeniyle raydan çıkmasının ardından cumartesi günü devam edeceğini duyurdu.



Çocuk felci kampanyası, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ağustos ayında bir bebeğin çocuk felci virüsü nedeniyle kısmen felç olduğunu doğrulamasının ardından 1 Eylül'de uygulanmaya başladı. Bu vaka ile, bölgede 25 yılın ardından ilk kez çocuk felci vakası kayıtlara geçti.



UNICEF ve DSÖ'nün ortak açıklamasında, “Kampanyanın yürütülmesi için gerekli insani duraklama sağlandı. Ancak duraklama alanı Gazze'nin kuzeyinde Eylül 2024'te gerçekleştirilen ilk aşılama turuna kıyasla önemli ölçüde azaltılmıştır. Kampanya artık sadece Gazze Şehri ile sınırlıdır.” ifadelerine yer verildi.



Kampanyanın son aşamasında Gazze'nin kuzeyinde 10 yaşın altındaki tahmini 119 bin çocuğa ulaşılması hedeflenmişti. Ancak açıklamada, erişim kısıtlamaları nedeniyle bu hedefe ulaşmanın artık pek mümkün olmadığı belirtildi.

