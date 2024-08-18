"Gazze'deki çocuklar güvende hissetmek için yatağın altında uyumak istiyor"

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) Gazze'deki toplu tahliyelerin çocukları ailesiz bırakma riskini artırdığını belirtiyor. Gazze'deki refakatsiz çocuk sayısının UNICEF'in 17 bin olan tahmininden çok daha yüksek olduğunu bildiren IRC yetkilisi Wendt, "Bazı çocuklar yataklarını ıslatmaya, kabuslar görmeye ve daha güvende hissetmek için yatağın altında uyumak istemeye başladı” dedi.

"Gazze'deki çocuklar güvende hissetmek için yatağın altında uyumak istiyor"

ordusunun toplu tahliye emirleri vermeye devam etmesi nedeniyle Şeridi'nde ailelerin birbirinden ayrılma riski artıyor.

ABD merkezli Uluslararası Kurtarma Komitesi'nin (IRC) yaptığı değerlendirmelerine göre Gazze'deki refakatsiz çocuk sayısı, 'in 17 bin olan tahmininden çok daha yüksek.

IRC'nin bildirdiğine göre doktorlar, alternatif bakım düzenlemelerinin olmaması nedeniyle hastanelerde yaşayan ve hayatta kalan aile üyeleri olmayan çocuklar bulduklarını söyledi.

IRC'nin acil durum çocuk koruma koordinatörü Ulrike Julia Wendt, “Gazze'deki çocukların durumu son derece vahim” dedi.

Wendt, şunları anlattı:

“Devam eden çatışmalar çocukların sağlığını ve refahını ciddi risk altına sokuyor. Geçen ay Gazze'de konuştuğum bir psikolog, şok geçiren, yüksek sesler duyduklarında genellikle teselli arayan ve yetişkinlere sarılan birçok çocuk vakasından bahsetti. Bazı çocuklar da yataklarını ıslatmaya, kabuslar görmeye ve kendilerini daha güvende hissetmek için yatağın altında uyumak istemeye başladı.”

Wendt, çocukların dirençli olduklarını ve iyileşebileceklerini, ancak bunun için acilen destekleyici koşullara ve koruyucu bir ortama ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.

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