Gazze'deki Filistin Hükümeti: İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle felaket yaşanabilir

Gazze 'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, "Nazi işgal ordusu, Refah şehrine yönelik kara işgaline başladığından bu yana, altıncı gününde Refah sınır kapısını işgal etmeye ve kapatmaya devam ediyor." ifadesini kullandı. Maruf, Gazze Şeridi’nin çoğu bölgesindeki saldırılarını sürdüren İsrail’in, Kerm Ebu Salim sınır kapısından herhangi bir insani ve tıbbi yardım malzemesinin geçişine izin vermediğini belirtti. Medya Ofisi Başkanı Maruf, Refah kapısının kapatılmasının, binlerce yaralının tedavi görmek üzere yurt dışına çıkmasını engellediğini, abluka nedeniyle gıda krizinin kıtlık seviyesine ulaştığını, bunun yeni bir insani felaketin ve gerekli ilaçların bulunamaması nedeniyle yüzlerce hasta ve yaralının hayatını kaybetmesinin habercisi olduğunu ifade etti.

İsrail ordusunun Filistinli vatandaşları göçe zorladığı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yer alan ve yerleşime müsait olmayan El-Mevasi bölgesinde dahi "saldırı ve katliamlar" yaşandığını vurgulayan Maruf, CNN’de yayınlanan ve İsrail’in, Gazze'deki saldırılarında alıkoyduğu Filistinlileri askeri tesislerde işkence ve insanlık dışı muameleye maruz bıraktığı yönündeki İsrail vatandaşlarının tanıklıklarına yer verilen habere atıfta bulunarak, bunun Filistinli esir ve mahkumların çektiği acılar ve yapılan zulmün boyutunu ortaya koyduğunu kaydetti.



"Filistin halkına karşı işlenen soykırım, aç ve susuz bırakma savaşı, etnik temizlik, tehcir ve suçsuz sivillerin kaçırılıp işkence görmesinden" İsrail ve ABD’yi sorumlu tutan Maruf, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma Filistinlilerin yaşadığı "insani felakete" son verme, İsrail’i Refah sınır kapısından çekilmeye zorlama, sınır kapısının yeniden açılması, insani yardımların geçişinin kolaylaştırılması, Gazze Şeridi'nden kaçırılanların derhal serbest bırakılması ve "İsrail’i soykırım ve katliamlarını" durdurmaya zorlayacak gerekli kararları almaları çağrısında bulundu.