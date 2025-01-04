Gazze'deki Filistinliler derma çatma çadırlarda yaşam savaşı veriyor

İsrail'in saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de, her 10 kişiden 9'u defalarca zorla yerinden edildi.



Yerinden olan Filistinliler, İsrail saldırılarının bıraktığı ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.



Son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası ile artan yağışlar nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşulları daha da zorlaştı.



Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde ısınma, yakıt, kıyafet ve battaniye eksikliği ve yaşamlarını iyileştirecek herhangi bir kalıcı çözümün bulunmaması nedeniyle yerinden edilenlerin insani gerçekliği göz ardı edilemeyecek derecede trajik." dedi.



Kış mevsiminin halkın sıradan hazırlık yapması gereken bir mevsim olmadığını dile getiren Muhenna, İsrail'in Gazze halkına karşı yürüttüğü soykırımın onları tüm korunma olanaklarından mahrum bıraktığını ve sert hava koşulları altında "kaderleriyle karşı karşıya" bıraktığını ifade etti.



Muhenna, Gazze'de aşırı soğuklar nedeniyle şu ana kadar 6 bebeğin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, soğuk ve yağmurlu havalarda yerinden edilenlerin acılarının daha da arttığını vurguladı.

