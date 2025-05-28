Gazze'deki görüntülere Nazi kampları benzetmesi

ABD ve İsrail destekli vakfın Gazze'de bugün yardım dağıtımına başladığını duyurmasının ardından skandallar peş peşe gelmeye başladı.



Gazze'nin güneyindeki yardım noktasına binlerce Filistinlinin aynı anda girmesiyle alanda kaos oluştu.



Yardım noktasında görevli ABD'li şirketin güvenlik görevlileri, bir koli gıda almak için saatlerce bekleyen binlerce Filistinliyi dağıtmak için havaya ateş açtı.



Kilometrelerce yol teperek yardım almak için bölgeye giden binlerce Filistinli, panikle elleri boş halde bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.



Dağıtım noktasında sıra bekleyen Filistinlilerin havadan çekilmiş fotoğrafı ise sosyal medyada tepki çekti.



Fotoğrafta, çok sayıda Filistinlinin kafes şeklindeki tel örgülerle ayrılmış bölümlerde bekletildiği görülüyor.



Bu fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları tarafından Polonya'daki Auschwitz toplama kampında 1945'te çekilmiş bir fotoğrafa benzetildi.