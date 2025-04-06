Gazze'deki hamile kadınların yüzde 90'ı yetersiz besleniyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla İsrail'in yoğun saldırıları altında olan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana özellikle anneler ve bebeklerin sağlığında ciddi bozulmaya tanık olduklarını kaydeden Harris, büyük çoğunluğunun yetersiz beslendiğine işaret etti.

HAMİLE KADINLAR VE BEBEKLER AÇLIKLA MÜCADELE EDİYOR



Harris, "Hamile ve emziren kadınların yüzde 90'ı ve binlerce bebek ciddi şekilde yetersiz besleniyor. Birçoğu tedaviye ihtiyaç duyuyor. Şu anda Gazze'ye hiçbir tıbbi malzeme ve yiyecek girmiyor. Zaten anneler ve bebekler acı çekiyor ve durum her gün daha da kötüye gidiyor." dedi.



Gazze'de yaklaşık 2 ay süren ateşkes sırasında hastanelerin yeniden hizmet verebilmelerinin, uzman ekiplerin gelmesinin, uluslararası toplumun desteğine sahip bulunmalarının olağanüstü olduğunu söyleyen Harris, ateşkesin ardından Nasır Hastanesi dahil birçok sağlık merkezinin yıkıldığını anlattı.

TIBBİ MALZEME EKSİKLİĞİ HASTANELERİ ZORA SOKUYOR



Harris, "(Gazze'de) Bir şekilde hizmet veren 20 hastane var ancak tıbbi malzemeler olmadan işlerini yapamıyorlar. Biz de şu anda malzeme getiremiyoruz. Sağlık çalışanları, kendilerini bunalmış hissediyor. Korkunç yaralarla gelen, kanamaları olan ancak tedavi yapacak ekipmanları olmadığı için kan bile veremedikleri çok sayıda hastayla uğraşıyorlar. Onlarla konuştuğunuzda işlerinin zor olmasına rağmen hala insan sağlığı için orada olduklarını söylüyorlar." ifadelerini kullandı.



Çatışma bölgelerindeki sağlık çalışanlarının inanılmaz derecede zor koşullarda hizmet verdiklerine dikkati çeken Harris, her gün başkalarının hayatlarını kurtarmak, sağlıklarını ve refahlarını iyileştirmek için ellerinden geleni yapan, özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

