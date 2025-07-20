Gazze’deki hasta çocukları tahliye etmeyen İngiltere'ye dava

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İngiltere'deki bir hukuk firması Gazze’deki hasta çocukları tahliye etmeyen hükümete karşı harekete geçti.

Gazze’de durumu kritik olan üç çocuğu temsil eden hukuk şirketi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı hakkında yasal işlem başlatılması için harekete geçerek hükümetin bu davranışının diğer çatışma durumlarında yapılanlar ile büyük bir tezat oluşturduğunu belirtti.



The Guardian gazetesinin haberine göre, davacı ve avukatlar, İngiliz bakanların tıbbi tahliyeleri reddetmeden önce buradaki çocukların tedavi seçeneklerinden mahrum olduğunu hesaba katmadığını vurguladı. Avukatların başvurusunda İngiltere’nin Bosna ve Ukrayna’daki savaş ve çatışma dönemlerinde yaptıkları hatırlatılarak İngiltere hükümetinin Gazze’deki hasta çocukların tahliyesi konusundaki yaklaşımının oluşturduğu tezata dikkat çekildi.



“MEKANİZMALAR YETERSİZ”



Davaya öncülük eden Leigh Day hukuk firmasından Carolin Otto, İngiltere hükümetinin Gazze’den neden tıbbi tahliye yapılmadığını “Gazze ve çevresindeki tedavi seçeneklerini desteklediği ve İngiltere’de özel fonlu tıbbi tedavi için vizeler olduğu” savları üzerinden savunduğuna işaret etti. Otto, “Ancak bu mekanizmalar Gazze’deki çocukların acil ihtiyaçlarını karşılama konusunda son derece yetersiz” diye konuştu.



Hukuk firmasının temsil ettiği, yaşları 2 ile 5 arasında değişen üç çocuğun aileleri, Gazze’de erişemedikleri kritik öneme sahip ilaçların ve tedavinin sağlanması için acil bir tahliyenin gerekli olduğunu ifade ediyor.



İsimleri paylaşılmayan çocuklardan birinin yanağında “arteriovenöz malformasyon”, yani atardamar ve toplardamar arasında oluşan anormal bir bağlantı durumunun olduğu, bu sebeple her gün kanamasının olduğu ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.



Kardeş olan diğer iki çocuğun ise “sistinozis nefropati” denilen ve kronik bir böbrek rahatsızlığı olan hastalıktan mustarip olduğu bilgisi verildi. Çocukların halihazırda böbrek yetmezliği yaşadığı ve organ nakline ihtiyaçlarının olabileceği, çocuklardan birinin artık hareket edemediği belirtildi.



12 BİN 500 HASTA TAHLİYE BEKLİYOR



Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tahminine göre, Gazze’deki 12 bin 500 hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor. 10 Nisan itibarıyla 7 bin 229 hasta Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’ye tahliye edilmişti. Bu hastaların 4 bin 984’ü çocuktu.



22 hastayı tahliye eden Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), daha fazla ülkenin bu konuda yardımcı olması için çağrı yaptı.



İngiltere hükümet sözcüsü ise İngiltere’nin İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başlamasından bu yana Filistin topraklarındaki 500 bini aşkın kişiye sağlık hizmeti sağladıklarını savundu. Hükümet, mayıs ayında Gazze ve bölgede tıbbi bakıma destek için 7,5 milyon sterlinlik bir paket açıklamıştı.



Mayıs ayında “Project Pure” desteğiyle iki çocuk tedavi için İngiltere’ye getirilmişti. Bu, İngiltere’nin tıbbi bakım için Gazze’den ilk defa bir çocuğu kabul etmesi olmuştu. Fakat bu girişim özel kaynaklarla fonlanmıştı. Hukuki belgelere göre, yardım kuruluşu masraflarını hükümetin karşılayacağı bir güzergah talep etmiş fakat bu talebi reddedilmişti.