Gazze'deki Hristiyanlar, Papa'yı andı: "Her gece telefonla arardı"

Gazze'nin küçük Hristiyan nüfusu için Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, her zaman önemli bir destekçi oldu.



Kuşatma altındaki bölgedeki tek Katolik papaz olan Peder Gabriel Romanelli, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuştu. Romanelli, savaşın 18 ay önce başlamasından bu yana her gün Papa'dan telefon aldıklarını söyledi.



Çoğu gün, görüşme yaklaşık 15 dakika sürüyordu ve bu süre zarfında Papa kilise liderleri ve kilisede sığınan bazı Filistinlilerle konuşuyordu.

GAZZE'NİN UNUTULMADIĞINI HATIRLATTI



Papa Francis, Filistinliler için Gazze'nin unutulmadığının günlük bir hatırlatıcısı haline geldi.



Romanelli, "Bu savaş boyunca -bu korkunç savaş boyunca- bizi bir buçuk yıldan fazla bir süre boyunca aradığında, barış çağrısında bulundu ve tüm Gazze halkına dualarını iletti." diye konuştu.



Papa Francis, başından beri defalarca savaşın sona ermesi çağrısında bulundu ve İsrail'in bölgedeki kuşatmasını açıkça eleştirdi. Ölmeden önceki günkü Paskalya mesajında, "Barış ışığının Kutsal Topraklar'a ve tüm dünyaya yayılmasını" diledi.

SON GÜNÜNDE DE ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNDU



Francis'in mesajında, "Gazze halkını ve özellikle de korkunç çatışmanın ölüm ve yıkıma yol açmaya ve dramatik ve içler acısı bir insani durum yaratmaya devam ettiği Hristiyan topluluğunu düşünüyorum. Savaşan taraflara sesleniyorum: Ateşkes ilan edin, rehineleri serbest bırakın ve barış dolu bir gelecek özlemi çeken aç bir halkın yardımına gelin!" ifadeleri yer aldı.



Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi, bölgenin küçük Hristiyan topluluğu için bir sığınak haline geldi. İsrail'in bölgeyi bombalamasıyla yerlerinden edilen Hristiyan aileler, nispeten güvenli bir yer bulmak için bu cemaate yöneldi.

İSRAİL SALDIRILARI 20 HRİSTİYAN ÖLDÜRDÜ



Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail saldırıları bölgenin küçük Hristiyan topluluğundan yaklaşık 20 kişiyi öldürdü.



Gazze'de yaşayan bir Hristiyan olan Musa Antone, Francis'in yıllarca Hristiyan topluluğuna güç verdiğini söyledi.



Antone, CNN'e verdiği demeçte, "Gazze'nin tamamı için endişeliydi, Hristiyan topluluğuna güvence ve güç veriyordu, böylece Gazze'yi terk etmeyeceklerdi." dedi.

"BİR BABANIN DUYDUĞU ENDİŞE"



Francis, Mayıs 2014'te işgal altındaki Batı Şeria'ya tek ziyaretini gerçekleştirdi. Gazze'yi hiç ziyaret etmedi, ancak Kutsal Aile Kilisesi, onun bölgeyle ilgili endişesini "bir babanın çocukları için duyduğu endişe" olarak tanımladı.



88 yaşındaki Arjantinli Papa, Paskalya’dan bir gün sonra 21 Nisan’da yaşamını yitirmişti. Vatikan ölüm nedeninin inme, koma ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu açıklamıştı.



Papa Francis liderliğinde Vatikan, Filistin’in bağımsızlığını 2015’te tanımıştı.