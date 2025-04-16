Gazze'deki hükümetten "insani çöküş" uyarısı

Gazze'de hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki insani duruma ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada, İsrail'in 6 aydan uzun süredir Gazze'de uyguladığı sistematik abluka ve aç bırakma politikası nedeniyle bölgenin tam bir "insani çöküş" evresine girdiği konusunda uyarıda bulunuldu.



Bir buçuk aydan fazla süredir de aralıksız ve kasıtlı şekilde insani yardımların girişinin engellendiği belirtilerek durumun daha da kötüleştiği kaydedildi.

YETERSİZ BESLENME SORUNU



Gazze Şeridi'nde gerçek anlamda bir insani felaket ve tüm yönleriyle bir kıtlık yaşandığı, açlığın doğrudan sivillerin hayatlarını tehdit ettiği belirtilen açıklamada, kısıtlı gıda, su kıtlığı, neredeyse tamamen kötüleşmiş durumdaki sağlık sistemi ve asgari ihtiyaçlardan mahrumiyetin gölgesinde 1 milyon 100 binden fazla çocuğun ciddi ölçüde yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu ifade edildi.



Hizmet ve insani yardım tesislerin tamamen çöküşün eşiğinde olduğu, hastanelerin sınırlı kapasiteyle; ilaç veya yakıt olmadan çalıştığı aktarıldı.



Gelecek iki hafta içinde tüm hastanelerin yakıt eksikliği nedeniyle faaliyetlerini durdurması ihtimaline dikkati çekildi.

FIRINLARDA FAALİYET DURDU



Fırınların ise un ve kaynak eksikliği nedeniyle faaliyetlerini durduğu, su istasyonlarının özellikle de tuzdan arındırma tesislerinin yakıt sıkıntısı ve kasıtlı elektrik kesintileri nedeniyle faaliyetlerine ara verdiği belirtildi.



Hükümet, açlık, sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve hastalıkların yayılması nedeniyle her an kitlesel ölümlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.



Gazze'deki hükümetin yanı sıra insan hakları ve uluslararası raporlara göre, İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarını gıda, yardım, tıbbi yardım ve ürün girişine kapatmıştı. Bu durum Filistinlilerin insani durumunun önemli ölçüde kötüleşmesine neden oluyor.