Gazze'deki katliamı ağlayarak anlattı: "Benim de torunlarım var"

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Gazze'de Filistinli çocukların hedef alındığı bir soykırımın yaşandığını belirterek uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

"ANNELER ÖLEN ÇOCUKLARINDAN ÖZÜR DİLİYOR"



Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Mansur, “Çocuklarının cansız bedenlerine sarılan, saçlarını okşayan, onlarla konuşan ve onlardan özür dileyen annelerin” görüntülerini anlatırken duygusal anlar yaşadı.

"BENİM DE TORUNLARIM VAR"



Mansur, “Benim de torunlarım var. Bu çocukların aileleri için ne ifade ettiğini çok iyi biliyorum.” dedi.



Gazze’de halkın uzun süredir su, gıda ve ilaçtan yoksun bırakıldığını vurgulayan Mansur, “Bu çok çirkin. Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?” diye sordu.

İNSANİ YARDIMLAR GAZZE'YE ULAŞIYOR MU?



İsrail’i, Gazze’deki yaşam koşulları tamamen çökmesine rağmen, insani yardımların ulaştırılmasına izin veriyormuş gibi bir algı oluşturmakla suçlayan Mansur, “Eğer İsrail gerçekten yardımların girişini isteseydi, geçişleri açar ve Birleşmiş Milletler ile tam koordinasyon içinde yardımın eksiksiz ve gecikmeden ulaşmasını sağlardı.” ifadelerini kullandı.



Filistin halkının topraklarını terk etmeyeceğini vurgulayan Mansur, “İsrail’in asıl amacı, Filistinlileri öldürerek, aç bırakarak, yok ederek, onları gitmeye zorlamak. Böylece dirençlerini kırıp tamamen ortadan kaldırmak.” dedi.