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Gazze'deki rehineler için yol kapatan İsrailliler, hükümeti protesto etti

İsrailli rehineler için protestolar devam ediyor. Başkent Tel Aviv'den geçen Ayalon otoyolunu kapatan protestocular, "Gazze'deki rehinelerin serbest bırakın" dedi. Ayrı bir eylemde ise hükümet üyelerinin evlerinin önüne boyayla "kovuldun" yazıldı.

Gazze'deki rehineler için yol kapatan İsrailliler, hükümeti protesto etti

'de ateşkes görüşmeleri çıkmaza girerken, İsrailli rehineler için eylemler devam ediyor.

Hükümete istifa çağrılarını sürdüren İsrailliler, Hamas'ın elindeki rehineler için bir kez daha yol kapattı.

'in Tel Aviv'den geçen Ayalon otoyolunda kuzeye giden trafiği kesen  protestocular, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Gazze'deki rehineler için yol kapatan İsrailliler, hükümeti protesto etti - 1

Bir diğer protestoda ise İsrailli eylemciler iktidar partisi Likud milletvekili Gila Gamliel'in evinin önüne boyayla "kovuldun" yazdı.

Protesto grupları, bu eylemlerin diğer hükümet üyelerini de hedef aldığını söyledi.

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı Operasyonu" saldırısı sırasında rehin alınan İsrailliler için hem aileleri hem de muhalefet grupları şimdiye kadar çok sayıda eylem düzenledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya çağrı yapmaktan geri adım atmayan İsrailliler, rehinelerin eve döndürülmesini istiyor, ateşkes çağrılarını da sürdürüyor.

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