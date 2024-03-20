Gazze'deki rehineler için yol kapatan İsrailliler, hükümeti protesto etti

Bir diğer protestoda ise İsrailli eylemciler iktidar partisi Likud milletvekili Gila Gamliel'in evinin önüne boyayla "kovuldun" yazdı.



Protesto grupları, bu eylemlerin diğer hükümet üyelerini de hedef aldığını söyledi.



7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı Operasyonu" saldırısı sırasında rehin alınan İsrailliler için hem aileleri hem de muhalefet grupları şimdiye kadar çok sayıda eylem düzenledi.



Başbakan Binyamin Netanyahu'ya çağrı yapmaktan geri adım atmayan İsrailliler, rehinelerin eve döndürülmesini istiyor, ateşkes çağrılarını da sürdürüyor.

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