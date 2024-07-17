Gazze'deki Sağlık Bakanlığından "acil durum" çağrısı

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, uluslararası toplum ve kuruluşlar ile Arap ve İslam ülkelerine, hastanelere jeneratör temini için "acil durum" çağrısı yaptı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından "acil durum" çağrısı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastanelerin elektrik ihtiyacının yaklaşık 9 aydır jeneratörlerle karşılandığı ancak bunların bir çoğunun ordusunun saldırıları sonucu yok edildiği ve bir çoğunun da onarılması imkansız büyük teknik arızlardan dolayı çalışamaz durumda olduğu kaydedildi.

Hastanelerde var olan birkaç jeneratörün de yedek parçalarının temin edilememesi sebebiyle hizmet dışı kalacağı, bunun da hasta ile yaralılar için "kesin ölüm" anlamına geleceği uyarısında bulunulan açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlar ile Arap ve İslam ülkelerine "acil durum" çağrısı yapılarak, bölgedeki hastanelere jeneratör temin edilmesi istendi.

İsrail ordusunun jeneratörlerin tümünün devre dışı bırakılması ile Şeridi'nde sağlık sisteminin çökmesi için çaba gösterdiği vurgulanan açıklamada, İsrail güçlerinin daha önce, Şifa Sağlık Kompleksi, Nasır Hastanesi, Endonezya Hastanesindeki tüm jeneratörleri kullanılamaz hale getirdiği, şimdi ise sıranın kuzeydeki Kemal Advan Hastanesindeki jeneratörlerde olduğu ifade edildi.

Bakanlık, İsrail'in saldırılarının başından bu yana, jeneratör temini için bu alanda çalışan birçok uluslararası kurumla iletişime geçildiği ancak İsrail'in engellemelerinden dolayı sonuç alınamadığını da kaydetti.

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