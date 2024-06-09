"Gazze'deki sağlık hizmetleri ince bir ipe bağlı"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze için çağrısını yineledi.

İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği son saldırıların, "Gazze'de güvenli yer olmadığını" gösterdiğini söyledi.

Sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda İsrail'in son saldırılarına dikkat çeken Griffiths, "Gazze'deki toplu acıların sona ermesi" çağrısı yaptı.



İsrail ordusunun "kurtarma operasyonunda" 4 İsraillinin kurtarılmış olmasından memnuniyet duyduklarını ve tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini kaydeden Griffiths, bu süreçte İsrail tarafından öldürülen Filistinlilere işaret etti.



Griffiths, açıklamasında, "Bugün Nuseyrat Mülteci Kampı, Gazzeli sivillerin yaşamaya devam ettiği sismik travmanın merkez üssü olmuştur. Yerde kefenlenmiş bedenler gördüğümüzde, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını hatırlıyoruz" dedi.



Griffiths şunları ekledi: "Hastane zeminlerinde tedavi edilen kanlar içindeki hastaları gördüğümüzde, Gazze'deki sağlık hizmetlerinin nasıl ince bir ipe bağlı olduğunu hatırlıyoruz."

