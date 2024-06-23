"Gazze'deki savaş Lübnan sınırındaki askeri seçenekleri sınırlandırıyor"

İsrail ordusunun Gazze'ye bombardımanı 261 gündür devam ederken, Hizbullah'la karşılıklı saldırılar da şiddetleniyor.

Sağcı Yeni Umut Partisi'nden İsrail Parlamentosu Knesset üyesi Ze'ev Elkin, İsrail'in Gazze'de devam eden savaşının, Lübnan sınırındaki kuzey bölgesinde askeri seçeneklerini sınırlandırdığını söyledi.



İsrail'in 103FM radyosuna konuşan Elkin, "Bence kuzeydeki sorunumuz güneyde. Güneyde sıkışıp kaldık" dedi.



Elkin, "Güneydeki savaşı bitirmeden kuzeye geçemeyiz ve böyle bir yönetimin bedelini kuzey ödüyor" diye ekledi.

Hizbullah gece saatlerinde bir video yayınlayarak, Hayfa petrol rafinerileri gibi, İsrail askeri ve stratejik tesislerinin uydu görüntülerini ele geçirdiğini öne sürdü.

Lübnan Hizbullah'ı bu sabah da İsrail topraklarına drone saldırısı düzenledi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Hizbullah'ın gözetleme noktalarının vurulduğu bildirildi.

SAVAŞA DÖNÜŞÜRSE HİZBULLAH'A KATILACAKLAR



AP haber ajansının aktardığına göre İran destekli grupların yetkilileri ve analistler, Ortadoğu'daki İran destekli gruplardan binlerce savaşçının Lübnan'a gelmeye hazır olduğunu ve çatışmaların tam bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'e karşı mücadeleye katılacaklarını söylüyor.



Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, çarşamba günü yaptığı bir konuşmada İran, Irak, Suriye, Yemen ve diğer ülkelerden militan liderlerin daha önce Hizbullah'a yardım için on binlerce savaşçı göndermeyi teklif ettiklerini ancak grubun halihazırda 100 binden fazla üyesi olduğunu söyledi.