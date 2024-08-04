Gazze'deki Sivil Savunma: Ekipman ve araçlarımızın yüzde 60'dan fazlası hizmet dışı

Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 300 günü aşan saldırılar ve yakıt sıkıntısı nedeniyle karşılaşılan zorluklara ilişkin bilgi verildi.



Teşkilatın envanterindeki araç ve ekipmanların yüzde 60'ından fazlasının İsrail saldırıları ve yedek parça eksikliği nedeniyle hizmet dışı kaldığı ayrıca ambulans ve itfaiye araçlarının çalışması için gereken yakıtın bulunamadığı kaydedildi.



Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarıyla yapılan pek çok istişare ve toplantılar ile bu kuruluşların verdiği yakıt tedarik vaatlerine rağmen teşkilata gereken yakıtın sağlanmadığı aktarıldı.



Teşkilatın insani görevini yerine getirememesinin bütün sorumlusunun uluslararası ve insani kuruluşlar olduğu dile getirildi.