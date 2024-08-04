Gazze'deki Sivil Savunma: Ekipman ve araçlarımızın yüzde 60'dan fazlası hizmet dışı

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı'nın ekipman ve araçlarının yüzde 60'ından fazlasının İsrail'in saldırıları nedeniyle kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma: Ekipman ve araçlarımızın yüzde 60'dan fazlası hizmet dışı
Hizbullah İsrail'i hedef aldı: Lübnan'dan çok sayıda roket fırlatıldı

Hizbullah İsrail'i hedef aldı: Lübnan'dan çok sayıda roket fırlatıldı

Haberi Görüntüle

Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 300 günü aşan saldırılar ve yakıt sıkıntısı nedeniyle karşılaşılan zorluklara ilişkin bilgi verildi.

Teşkilatın envanterindeki araç ve ekipmanların yüzde 60'ından fazlasının İsrail saldırıları ve yedek parça eksikliği nedeniyle hizmet dışı kaldığı ayrıca ambulans ve itfaiye araçlarının çalışması için gereken yakıtın bulunamadığı kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarıyla yapılan pek çok istişare ve toplantılar ile bu kuruluşların verdiği yakıt tedarik vaatlerine rağmen teşkilata gereken yakıtın sağlanmadığı aktarıldı.

Teşkilatın insani görevini yerine getirememesinin bütün sorumlusunun uluslararası ve insani kuruluşlar olduğu dile getirildi.

İsrail, 7 Ekim'den beri kadar yaklaşık 10 bin Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail, 7 Ekim'den beri kadar yaklaşık 10 bin Filistinliyi gözaltına aldı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

ATV'ye bilerek çarptılar iddiası: Yaralı kadının eşi NTV'ye konuştu

DÜNYA HABERLERİ

İran'dan İsrail'e tehdit: "Yanıtımız sert ve acı verici olacak"

İran'dan İsrail'e tehdit: "Yanıtımız sert ve acı verici olacak"

ABD ve İran'dan gizli toplantı: "Netanyahu'nun oyununa gelmeyin"

ABD ve İran'dan gizli toplantı: "Netanyahu'nun oyununa gelmeyin"

Paşinyan yönetiminden Ankara'ya mesaj: "Normalleşmeye hazırız"

Paşinyan yönetiminden Ankara'ya mesaj: "Normalleşmeye hazırız"

Bakan Fidan, Mısır'da: Refah sınırına gidecek

Bakan Fidan, Mısır'da: Refah sınırına gidecek

Rusya: Donetsk bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Donetsk bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, İran’a gidiyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, İran’a gidiyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...