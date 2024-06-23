Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı'nın Refah'taki araçları çalışmıyor

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, yakıt sıkıntısı ve İsrail'in saldırıları nedeniyle Sivil Savunma Teşkilatı'na ait araçların yüzde 50'sinin çalışmadığı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı'nın Refah'taki araçları çalışmıyor
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Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ordusunun yakıt girişine engel olması, tamir atölyelerini hedef alması ve yedek parça eksikliği nedeniyle Refah'taki araçların yüzde 50'sinin kullanılamadığı ifade edildi.

Bu durumun, teşkilatın, acil müdahale gerektiren durumlarda hareket kapasitesini kısıtladığı, şehit ve yaralıların naklini zorlaştırdığı kaydedilen açıklamada, teşkilatın görevini yerine getirmesi için gereken yakıtın sağlanmamasından Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM'nin sorumlu olduğu dile getirildi.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, UNRWA'nın, itfaiye, arama kurtarma, ilk yardım ve acil müdahale araçlarına yakıt tedarik etme yükümlülüğünü yerine getirmesi için çalışması istendi.

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