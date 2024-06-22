Gazze'deki yüzer iskele tekrar faaliyete açıldı

ABD’nin Gazze Şeridi kıyısında insani yardımlar için başlattığı ve "fiyaskoyla" sonuçlanan yüzer iskele bir kez daha operasyona açıldı. Geçtiğimiz günlerde hasar gören iskele, işlevsel şekilde sadece 10 gün hizmet verebilmişti. İskelenin inşasının yaklaşık 230 mlyon dolara mal olduğu tahmin ediliyor.

Gazze'deki yüzer iskele tekrar faaliyete açıldı
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Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD yapımı sorunlarla dolu yüzer iskelenin hasar görmesinin ardından bir kez daha faaliyete geçtiğini ve 'ye çok ihtiyaç duyulan yardımı sağladığını duyurdu.

Ancak iskelenin tamir edilmiş olması, milyonlarca dolarlık projenin sürekliliği ve sonlandırılıp sonlandırılmayacağı hakkında yeterli bilgi vermiyor.

Yardım grupları, Şeridi'nin, içeride mahsur kalan 2 milyondan fazla insanı hayata bağlamak için için günde yüzlerce kamyon insani yardıma ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor.

GÜNDE BİN 700 TONLUK YARDIM HEDEFİ

Pentagon, başlangıçta iskele aracılığıyla günde bin 700 tona kadar yardım teslimatı yapılacağını duyurmuştu.

ABD'nin açıklamasına göre faaliyette kaldığı süre boyunca iskele, 4 bin 160 ton insani yardım taşımak için kullanıldı.

İskele, Biden yönetiminin insani durum kötüleşirken ve bölge büyük ölçüde dışarıya kapalı kalırken açlıktan ölmek üzere olan Filistinlilere yardım ulaştırmaya yönelik daha geniş bir çabasının parçası.

Ancak geçmiş değerlendirmelere göre, dalgaların yüksekliği biraz arttığında iskelenin kullanılması zor oluyor.

Gazze'deki yüzer iskele tekrar faaliyete açıldı - 1 ABD tarafından inşa edilen yüzer iskelenin havadan görünümü.

KARA YOLUYLA YARDIM ÇAĞRISI

Eleştirmenler, yönetimin iskele inşa etmek yerine hükümetine kara yoluyla yardımın taşınmasına yönelik baskı yaparak 'ye yardımı daha hızlı ve daha az maliyetle ulaştırabileceğini savunuyor.

BM'nin 'deki insani koordinasyon ofisi başkanı Georgios Petropoulos, The Washington Post'a iskele operasyonunun "başarısız olduğunu" söyledi.

GELECEK AY SÖKÜLEBİLİR

'li askeri yetkililer, Biden yönetiminin başlangıçta eylül ayına kadar faaliyette kalacağını öngörmesine karşın son günlerde yardım kuruluşlarına, yüzer iskelenin gelecek ay sökülebileceğini aktarıyor.

Yüzer iskelenin beklenenden önce kaldırılmasının İsrail'e, insani yardımlar için daha çok kara yolu açması yönünde baskı unsuru olmasını umduklarını ifade eden ABD'li askeri yetkililer, projenin Gazze'ye insani yardım sağlanması yönündeki acil ihtiyaca da dikkati çektiğini iddia ediyor.

Projenin zorlukları Biden yönetiminin üst düzey yetkililerini de hayal kırıklığına uğrattı.

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