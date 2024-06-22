Gazze'deki yüzer iskele tekrar faaliyete açıldı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD yapımı sorunlarla dolu yüzer iskelenin hasar görmesinin ardından bir kez daha faaliyete geçtiğini ve Gazze'ye çok ihtiyaç duyulan yardımı sağladığını duyurdu.



Ancak iskelenin tamir edilmiş olması, milyonlarca dolarlık projenin sürekliliği ve sonlandırılıp sonlandırılmayacağı hakkında yeterli bilgi vermiyor.



Yardım grupları, Gazze Şeridi'nin, içeride mahsur kalan 2 milyondan fazla insanı hayata bağlamak için için günde yüzlerce kamyon insani yardıma ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor.

GÜNDE BİN 700 TONLUK YARDIM HEDEFİ



Pentagon, başlangıçta iskele aracılığıyla günde bin 700 tona kadar yardım teslimatı yapılacağını duyurmuştu.



ABD'nin açıklamasına göre faaliyette kaldığı süre boyunca iskele, 4 bin 160 ton insani yardım taşımak için kullanıldı.



İskele, Biden yönetiminin insani durum kötüleşirken ve bölge büyük ölçüde dışarıya kapalı kalırken açlıktan ölmek üzere olan Filistinlilere yardım ulaştırmaya yönelik daha geniş bir çabasının parçası.



Ancak geçmiş değerlendirmelere göre, dalgaların yüksekliği biraz arttığında iskelenin kullanılması zor oluyor.