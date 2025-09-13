Gazze'den kaçış sürüyor: Çadırlar bile çok görülüyor

250 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ, GAZZE KENTİNİ TERK ETTİ



Birleşmiş Milletler'in tahminine göre Gazze kenti ve çevresinde bir milyon insan yaşıyor. İsrail, Gazzelilerden kenti boşaltmalarını istedi.



Ordunun son açıklamasına göre 250 binden fazla Filistinli Gazze kentini terk etti.



Bir Gazzeli, "Bize güneye gidin diyorlar. Ama bu çok zor bir iş. Nasıl gidelim? Yol için araç tutmak bin dolar. Çadır bin dolar. Çadırlarımızı yıktılar. Paramız tükendi. Hayatlarımız mahvoldu. Bize bir şey bırakmadılar" diyor.



HERKESİN GİDECEK İMKANI YOK



Gazzelilerin dörtte biri kentte ayrıldı ama herkesin gidecek imkanı yok. Bir çadır bin dolardan başladığı ve isteseler de istemeseler de burada kalmak zorundaoldukları belirtiliyor.



Bir Gazzeli, "Hiçbir yere gitmiyorum. Çadırımı yeniden kuruyorum. Dağalmış, hasar görmüş. Aynı yere yeniden kuracağım. Olmazsa sokakta yatacağız. Eşyalarımızın üzerinde yatacağız. Ama gitmeyeceğiz" dedi.



İsrail daha önce güvenli bölge ilan ettiği yerleri de vurdu. Onun için gitmeyi reddedenler de var.



FİLİSTİN: KAPSAMLI BİR KATLİAM İŞLENİYOR



Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) yasama organı konumundaki Filistin Ulusal Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada da, Gazze kentinde kapsamlı bir katliam işlendiği, insanların ve binaların sistematik bir şekilde hedef alındığı ve soykırım suçu işlendiği kaydedildi.



Yoksulluk ve ablukadan bitkin düşen Gazze sakinlerinin, uluslararası toplumun sessiz kaldığı, renk ve ırk temelli çifte standartların hüküm sürdüğü, yaklaşık 2 yıldır etnik temizliğe, ablukaya ve açlığa maruz kalan bir halkla ilgili alınan uluslararası kararların uygulanmadığı bir dünyada "cehennem gibi bir hayattan ölüme doğru kaçtığı" ifade edildi.

Açıklamada, Filistin TV binasının hedef alınması ve tamamen yıkılmasının, İsrail'in gerçeği örtbas etme ve Filistin halkını susturma girişiminin bir parçası olduğu aktarıldı.



Dünya ülkelerine, parlamentolarına ve başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kuruluşlara "bu korkunç katliamın durdurulması, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve yüz binlerce insanın soykırım ve etnik temizlik tehdidinden kurtarılması için derhal müdahale edilmesi" çağrısı yapıldı.



İSRAİL, 8 AĞUSTOS'TA İŞGAL PLANINA ONAY VERDİ



İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail ordusu da 11 Ağustos'ta Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarını başlatmıştı.



İsrail ordusu, 5 Eylül'de Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla çok katlı binaları da hedef almaya başlamıştı.