Gazze'den Lübnan'a: Hamas lideri Sinvar, Nasrallah'a teşekkür etti

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramasının ardından Hamas'ın en önemli isimlerinden olan Yahya Sinvar liderlik koltuğuna oturdu.



Hizbullah'ın medya ofisi, Sinvar'ın Hamas'ın liderliğini üstlenmesinden yaklaşık bir ay sonra, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a bir mektup yolladığını duyurdu.

"DAYANIŞMA İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"



Sinvar, mesajında ​​Nasrallah'ın yeni liderlik rolü için tebrik notunu ve Haniye'nin şehitliği için taziyelerini kabul etti.



Mektupta, "Direniş Ekseninin ön saflarında gösterdiğiniz, bu mücadeleye destek, yardım ve katılımda bulunduğunuz kutlu eylemlerinizle ifade edilen, samimi ve asil duygularla dolu dayanışmanız için teşekkür ederiz" denildi.



Sinvar, Haniye'nin şehit olmasının, liderlerin hayatlarının Filistin halkının hayatlarından daha değerli olmadığı düşüncesinin bir kanıtı olduğunu vurguladı.

FİLİSTİN HALKININ FEDAKARLIKLARI



Hamas'ın yeni lideri, "Onun kanı, oğullarının, torunlarının ve ailesinin kanı, halkımızın Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve işgal altındaki topraklarda sunduğu büyük fedakarlıklarla birleşiyor" ifadelerini kullandı.



31 Temmuz'da, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılan İsmail Haniye, Tahran'daki misafir evine düzenlenen İsrail saldırısında hedef alınarak suikasta uğradı.



Hamas, 6 Ağustos'ta hareket içinde yapılan oylama sonucunda Sinvar'ın yeni lider olarak seçildiğini doğruladı.