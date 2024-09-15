Gazze'den Lübnan'a: Hamas lideri Sinvar, Nasrallah'a teşekkür etti

Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a, Lübnan merkezli grubun 7 Ekim'den beri süren İsrail işgaline karşı direnişteki katkılarından dolayı teşekkürlerini ileten bir mektup gönderdi. Sinvar'ın mektubunda eski Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi hakkında, "Onun kanı, halkımızın Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve işgal altındaki topraklarda sunduğu büyük fedakarlıklarla birleşiyor" ifadeleri yer aldı.

Gazze'den Lübnan'a: Hamas lideri Sinvar, Nasrallah'a teşekkür etti
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Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramasının ardından Hamas'ın en önemli isimlerinden olan Yahya Sinvar liderlik koltuğuna oturdu.

Hizbullah'ın medya ofisi, Sinvar'ın Hamas'ın liderliğini üstlenmesinden yaklaşık bir ay sonra, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a bir mektup yolladığını duyurdu.

"DAYANIŞMA İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Sinvar, mesajında ​​Nasrallah'ın yeni liderlik rolü için tebrik notunu ve Haniye'nin şehitliği için taziyelerini kabul etti.

Mektupta, "Direniş Ekseninin ön saflarında gösterdiğiniz, bu mücadeleye destek, yardım ve katılımda bulunduğunuz kutlu eylemlerinizle ifade edilen, samimi ve asil duygularla dolu dayanışmanız için teşekkür ederiz" denildi.

Sinvar, Haniye'nin şehit olmasının, liderlerin hayatlarının Filistin halkının hayatlarından daha değerli olmadığı düşüncesinin bir kanıtı olduğunu vurguladı.

FİLİSTİN HALKININ FEDAKARLIKLARI

Hamas'ın yeni lideri, "Onun kanı, oğullarının, torunlarının ve ailesinin kanı, halkımızın , Batı Şeria, Kudüs ve işgal altındaki topraklarda sunduğu büyük fedakarlıklarla birleşiyor" ifadelerini kullandı.

31 Temmuz'da, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılan İsmail Haniye, Tahran'daki misafir evine düzenlenen İsrail saldırısında hedef alınarak suikasta uğradı.

Hamas, 6 Ağustos'ta hareket içinde yapılan oylama sonucunda Sinvar'ın yeni lider olarak seçildiğini doğruladı.

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