Gazze'de yüzer iskele fiyaskosu: ABD operasyonu sonlandırabilir

The New York Times Gazetesi (NYT), ABD’nin Gazze Şeridi kıyısında insani yardımlar için başlattığı ve "fiyaskoyla" sonuçlanan yüzer iskele operasyonunu bitirebileceğini iddia etti. Geçtiğimiz günlerde hasar gören iskele, işlevsel şekilde sadece 10 gün hizmet verebildi.

Gazze'de yüzer iskele fiyaskosu: ABD operasyonu sonlandırabilir
BM'den Gazze açıklaması: "İsrail savaş hukukunu ihlal etmiş olabilir"

BM'den Gazze açıklaması: "İsrail savaş hukukunu ihlal etmiş olabilir"

Haberi Görüntüle

NYT'de çıkan habere göre, yardım kuruluşları, ordusunun 'ye insani yardım ulaştırmak için inşa ettiği 230 milyon dolarlık geçici limanın işlevini yerine getirmede büyük ölçüde başarısız olduğunu ve muhtemelen bu yolla gerçekleştirilen operasyonların beklenenden haftalar önce sona ereceğini belirtti.

SADECE 10 GÜN HİZMET VERDİ

Güvenlik endişeleri nedeniyle inşası bir süre durdurulan ve yapımından bu yana dalgalar nedeniyle hasar görüp onarılan iskele, sadece yaklaşık 10 gün hizmet verebildi.

Yüzer iskele projesinin gündeme geldiği dönemde Şeridi'nin kıtlığın eşiğinde olduğu belirtilirken, son haftalarda insani yardımlara izin verse de yardım kuruluşları, bölgenin hala "kıtlık riskiyle karşı karşıya" olduğu uyarısı yapıyor.

GELECEK AY SÖKÜLEBİLİR

ABD'li askeri yetkililer, Biden yönetiminin başlangıçta eylül ayına kadar faaliyette kalacağını öngörmesine karşın son günlerde yardım kuruluşlarına, yüzer iskelenin gelecek ay sökülebileceğini aktarıyor.

Yüzer iskelenin beklenenden önce kaldırılmasının İsrail'e, insani yardımlar için daha çok kara yolu açması yönünde baskı unsuru olmasını umduklarını ifade eden ABD'li askeri yetkililer, projenin Gazze'ye insani yardım sağlanması yönündeki acil ihtiyaca da dikkati çektiğini iddia ediyor.

Projenin zorlukları Biden yönetiminin üst düzey yetkililerini de hayal kırıklığına uğrattı.

GAZZE'DEKİ YÜZER İSKELE

ABD'nin insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline iki aydan fazla bir sürede kurduğu ve 17 Mayıs'ta faaliyete geçen yüzer iskelenin birkaç hafta içinde kötü hava şartları nedeniyle parçalanarak işlevsiz kalması "fiyasko" eleştirilerine neden olmuştu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 7 Haziran'da fırtına nedeniyle parçalara ayrılarak işlevsiz hale gelen yüzer iskelenin tamirinin bitirilip tekrar yerine konulduğunu açıklamıştı.

Pentagon, ayrıca, ilk olarak 320 milyon dolar harcandığı açıklanan Gazze'deki yüzer iskelenin toplam maliyetinin, tamiri dahil yaklaşık 230 milyon dolar olarak yeniden belirlendiğini duyurmuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in saldırılarında yaralanan 50 Gazzeli çocuk Kolombiya'da tedavi görecek

İsrail'in saldırılarında yaralanan 50 Gazzeli çocuk Kolombiya'da tedavi görecek

Nijerya, 50 yeni savaş uçağı satın alacak

Nijerya, 50 yeni savaş uçağı satın alacak

Nijerya'da silahlı saldırı: 12 kişi öldü

Nijerya'da silahlı saldırı: 12 kişi öldü

Biden'ın sağlığıyla ilgili videolar tartışma konusu oldu

Biden'ın sağlığıyla ilgili videolar tartışma konusu oldu

Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından Vietnam'da

Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından Vietnam'da

Kanada resmen duyurdu: İran Devrim Muhafızları Ordusu terör örgütü ilan edildi

Kanada resmen duyurdu: İran Devrim Muhafızları Ordusu terör örgütü ilan edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...