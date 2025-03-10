Gazzeli balıkçı buzdolabı kapağından sal yaptı

Gazze'de 15 ay süren İsrail saldırıları balıkçıları da gelirlerden etti. İsrail saldırılarında balıkçı teknelerinin çoğu hasar gördü.

Çaresiz çalan Gazzeli balıkçı Halid Habib, eski bir buzdolabı kapağını çeşitli malzemeler kullanarak sala dönüştürdü.

Çelik tellerden bir kafeste yapan Habib, bu şekilde yeniden avlanmaya başladı.



İSRAİL ASKERLERİ TEHDİT EDİYOR



Gazzeli balıkçı, hem ailesinin karnını doyurabilecek kadar hem de biraz satış yapabilecek kadar balık avlıyor.



Yaşadıkları zorlukları anlatan Habib, "Ateşkes olsa da avlanmak yine de zor. Limanın dışına çıkamıyoruz çünkü İsrail askerleri çıkarsak bizi vuracaklarını söylüyor. Çok sayıda balıkçıyı bu şekilde yaraladılar." diye konuştu.