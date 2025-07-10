Gazzeli doktorlar çaresiz: "Birden fazla bebek aynı kuvözde"

Naim, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu trajik yoğunluk yalnızca eksik ekipman meselesi değil — Gazze’ye yönelik acımasız savaşın ve tüm sağlık sistemini felç eden boğucu ablukaların doğrudan bir sonucudur” dedi.

"HİÇBİR ÇOCUK BU DÜNYAYA DOĞMAMALI"



Gazzeli doktor açıklamasının devamında, “Abluka, prematüre bebekler için rutin bakımı hayat memat mücadelesine dönüştürdü. Hiçbir çocuk, yaşayıp yaşamayacağına bombalarla ablukaların karar verdiği bir dünyaya doğmamalı.” ifadelerini kullandı.



Gazze’nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi’nin başhekimi Dr. Muhammed Ebu Silmiya ise, yakıt yetersizliği nedeniyle diyaliz servislerini kapatmak zorunda kaldıklarını, yoğun bakım ve ameliyathanelere öncelik verdiklerini söyledi.



Hastanenin içinden gelen görüntülerde, doktorların hastaları el feneriyle muayene ettiği görüldü.



İSRAİL ABLUKASI KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ



Yılın başlarında İsrail'in 11 haftalık insani yardım ablukası, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze’yi kıtlık eşiğine getirmiş, krizi derinleştirmişti.



Mayıs ayında sınırlı yardım sevkiyatları yeniden başlasa da, yardım kuruluşları bunun mevcut ihtiyaçların boyutunu karşılamaktan çok uzak olduğunu söylüyor.