Gazzeli doktorlar işkence görüyor: "Orada hiçbir kural yok"

Filistinli bir sağlık sivil toplum örgütü olan Sağlık Çalışanları İzleme Örgütü (HWW), aralarında Gazze'nin en kıdemli doktorlarının da bulunduğu 162 sağlık personelinin İsrail tarafından gözaltında tutulduğunu, 24'ünün ise çatışmalar sırasında hastanelerden alındıktan sonra kaybolduğunu doğruladı.



Gazze'de çok sayıda doktor, hemşire ve sağlık görevlisi uluslararası hukuka göre yasadışı şekilde gözaltında tutuluyor.

ÖNLENEBİLİR ÖLÜMLER ARTIYOR

HWW Direktörü Muath Alser, "İsrail'in sağlık çalışanlarını bu şekilde hedef alması, Filistinlilere sağlık hizmeti sunulması üzerinde yıkıcı bir etki yaratıyor, yoğun acılara, sayısız önlenebilir ölüme ve tüm tıbbi uzmanlık alanlarının etkili bir şekilde ortadan kaldırılmasına yol açıyor" dedi.



Dünya Sağlık Örgütü, İsrail hapishanelerindeki tutukluların rutin olarak şiddete ve kötü muameleye maruz kaldığına dair haberlerin ardından, "İsrail gözaltındaki Filistinli sağlık çalışanlarının refahı ve güvenliği konusunda derin endişe duyduğunu" diye konuştu.

"GERÇEKTE YAŞANANLARIN KÜÇÜK BİR KISMI"



İsrail hapishanelerinde yedi ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Şifa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Selmia, "Açıkçası, gözaltında yaşadıklarımı ne kadar anlatırsam anlatayım, gerçekte yaşananların sadece küçük bir kısmı" dedi.



Selmia, “Sokak sopasıyla dövülmekten, tüfek dipçikleriyle dövülmekten ve köpekler tarafından saldırıya uğramaktan bahsediyorum. Yiyecek neredeyse hiç yoktu, kişisel hijyen yoktu, hücrelerin içinde sabun yoktu, su yoktu, tuvalet yoktu, tuvalet kağıdı yoktu... Orada ölen insanlar gördüm... Öyle kötü dövüldüm ki bacaklarımı kullanamıyordum veya yürüyemiyordum. İşkence görmeden geçen bir gün yok.” diye konuştu.

FİLİSTİNLİ TUTUKLULAR İŞKENCE GÖRÜYOR



Doktorların anlattıkları, İsrail gözaltında tutuldukları dönemde sistematik kötü muamele ve işkenceye maruz kaldıklarını anlatan diğer Filistinli tutukluların öykülerine benziyor.



Bu ayın başlarında, İsrailli bir asker tutuklulara kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle yedi ay hapis cezasına çarptırıldı.

