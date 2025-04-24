Gazzeli doktorun en acı günü: Anne-babasının cansız bedeniyle karşılaştı

Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi çalışanları, 7 Ekim 2023'ten bu yana neredeyse her gün olduğu gibi İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırının ardından yardım çağrısı aldı.



Hastane doktorlarından Ahmed Neccar, meslektaşlarıyla birlikte Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir evin bombalandığı haberini almasının hemen ardından bombalanan evin kendi evi olduğu bilgisini veren bir telefon aldı.



Ambulanslar, ölü ve yaralıları hastaneye nakletmeye başladı.

ÖNCE BABASINI SONRA ANNESİNİ BULDU



Saldırıda ailesinin hedef alındığını öğrenen Filistinli doktor, hastaneye getirilen cansız bedenlerden birinin üzerindeki örtüyü açınca babası olduğunu anladı.



Filistinli doktor diğer örtüyü açtığında ise annesinin cansız bedeniyle karşılaştı.



Gördüğü manzara karşısında dona kalan Neccar, bir süre sonra gözyaşlarına boğuldu.



Meslektaşları Neccar'ı teselli etmeye çalıştı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ağır şartlar altında görev yapmaya çalışan sağlık personeli ya da arama kurtarma ekipleri zaman zaman benzer acı tablolarla karşı karşıya kalıyor.

