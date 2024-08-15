Gazzeli kadın ve kız çocukları bitten korunmak için saçlarını kesiyor

UNRWA şefi Philippe Lazzari'nin bildirdiğine göre, Gazze'de kadınlar ve kız çocukları bitten korunmak için saçlarını kısa kesiyor. Ayrıca su sıkıntısı nedeniyle aylarca banyo yapamadıkları oluyor.

Gazzeli kadın ve kız çocukları bitten korunmak için saçlarını kesiyor

Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) şefi Philippe Lazzarini, 'deki kız çocukları ve kadınların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Lazzarini, onların bombardıman altındaki Gazze Şeridi'ndeki "benzersiz mücadelelerine" dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Birleşmiş Milletler temsilcisi, kadınların ve kız çocuklarının bitten korunmak için saçlarını kısa kestiklerini söyledi.

Su sıkıntısı nedeniyle aylarca banyo yapamadıklarını da belirtti.

Ayrıca eşyalarının çoğunu savaşta kaybeden diğerlerinin ise 10 ay boyunca aynı başörtüsünü taktığını ifade etti.

Lazzarini, "İnsanlıktan çıkarıldıklarını hisseden" bu kadın ve kız çocuklarının itibarlarının iade edilmesi için ateşkesin gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 5'e ulaştığını duyurdu.

Yaralı sayısı ise neredeyse 100 bine yaklaştı.

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