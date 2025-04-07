Gazzeliler, hapishanede işkenceyi anlattı: "İsrail askerleri beni ateşe verdi"

İsrail hapishanelerinden serbest bırakıldıktan sonra Gazze’ye dönen Filistinliler, gözaltında maruz bırakıldıkları işkence ve kötü muameleyi İngiltere basınına anlattı.



Tahliye edilen beş Filistinliyle konuşan BBC’nin haberine göre, Gazzeliler, İsrail güçlerinin kendilerini alıkoyduğu süre boyunca İsrail askerleri ve gardiyanlar tarafından işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldıklarını söyledi.



GÖZALTINDA ELEKTRİK VERİLDİ, BAŞLARI KİMYASAL MADDEYE SOKULDU



36 yaşındaki Filistinli teknisyen Mohammad Abu Tawileh, kendisine kimyasallarla saldırıldığını ve ateşe verildiğini anlattı. Tawileh, “(Vücudumdaki) ateşi söndürmek için etrafta yuvarlanmak zorunda kaldım” diye konuştu.



İsrail’in “Yasadışı Savaşçılar Yasası” güvenlik riski oluşturduğu iddia edilen kişilerin belirsiz bir süre boyunca haklarında herhangi bir suçlama olmadan alıkonulmasına izin veriyor. BBC’nin konuştuğu Gazzeliler de kendilerinin Hamas ile bağlantıları olduğu iddiasıyla hapishanede tutulduğunu söyledi.

Bu kişilerin hepsi, üzerlerindeki kıyafetlerin çıkarıldığını, gözlerinin, el ve ayaklarının bağlandığını anlattı, darp edildiklerini söyledi. Bazı Filistinliler kendilerine elektrik verildiğini, köpeklerle korkutulduklarını ve tıbbi bakıma erişimlerinin engellendiğini belirtti. Beş Gazzeliden bazıları gözaltında başka kişilerin öldüğüne şahitlik ettiğini söylerken, bir kişi cinsel istismar olayına şahit olduğunu kaydetti. Bir başka Gazzeli eski tutuklu ise başının kimyasalların içine daldırldığını ve sırtının ateşe verildiğini anlattı. BBC’nin iddialar hakkında yanıt hakkını kullanması için ulaştığı İsrail ordusu ise cevabında doğrudan belirli bir iddiaya değinmeden “gözaltında sistematik istismar suçlamalarını tamamıyla reddettiklerini” belirtti. Açıklamada, BBC’nin gündeme getirdiği iddiaların bazılarının “ilgili makamlar tarafından inceleneceği” kaydedildi, diğerlerinin ise “yeterli kanıttan yoksun olduğu” iddia edildi.



“HER AŞAMADA KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ BIRAKILDIK”



Yaşadıklarını anlatan beş Filistinli, bu yılın başında İsrail ve Hamas arasında varılan ancak İsrail’in bozduğu ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında serbest bırakılmıştı. Beş Filistinli de Gazze’de gözaltına alındıklarını, hapishaneye götürülmednen önce askeri bir kışlada alıkonulduklarını ve aylar sonra Gazze’ye serbest bırakıldıklarını anlattı, bu sürecin her bir aşamasında kötü muameleye maruz bırakıldıklarını vurguladı.



Beş erkeğin hepsi, maruz bırakıldıkları kötü muamelenin gözaltına alındıkları anda başladığını, kıyafetlerinin çıkarıldığını, gözlerinin bağlandığını ve darp edildiklerini söyledi. Bu kişilerden biri olan Mohammad Abu Tawileh, günlerce işkence gördüğünü aktardı.



“SIRTIMI ATEŞE VERMEK İÇİN ODA SPREYİ KULLANDILAR”



Tawileh’nin paylaştığı bilgilere göre, İsrail askerleri, Filistinli adamı, Mart 2024’te gözaltına alındığı bölgeden çok da uzakta olmayan bir binaya götürdü. Tawileh, burada alıkonulan tek kişiydi ve İsrail askerleri tarafından üç gün boyunca sorgulandı. Askerler, temizlik için kullanılan kimyasal maddeleri bir kapta karıştırarak Filistinli adamın başını bu maddelerin içine soktu. Tawileh, kendisini sorgulayanların kendisine yumruk attığını, bunun üzerine molozların üzerine düştüğünü ve gözünün yaralandığını anlattı. Askerler bunun üzerine gözünün üzerine bir kumaş yerleştirdi ama bu da “yarasını daha da kötüleştirdi”.



Tawileh, İsrail askerlerinin kendisini ateşe verdiğini de sözlerine ekledi. Filistinli adam, “Sırtımı ateşe vermek için oda spreyi kullandılar. Ateşi söndürmek için bir hayvan gibi yerlerde yuvarlandım. (Ateş) boynumdan bacaklarıma yayıldı. Sonra bana tüfeklerinin alt kısmıyla defalarca vurdular; yanlarında sopalar da vardı, bunları bana vurmak için kullandılar” diye konuştu. Askerlerin üzerine asit döktüğünü kaydeden Filistinli, bunun bir buçuk gün boyunca devam ettiğini, askerlerin sonunda vücuduna su döktüğünü, kendisi sandalyede otururken suyun üzerinden süzüldüğünü anlattı.



“HASTANEDE ÇIPLAK BİR ŞEKİLDE YATAĞA BAĞLANDIM”



Tawileh, tedavisinin büyük bir kısmının Sde Teiman askeri kışlasındaki bir sahra hastanesinde gerçekleştiğini, çıplak bir biçimde yatağa bağlandığını, tuvalete götürülmek yerine kendisine bez bağlandığını kaydetti. BBC de Tawileh ile serbest bırakılmasından kısa bir süre sonra röportaj yaptıklarını, Filistinli adamın sırtında bu esnada da kırmızıkların olduğunu aktardı. Gazze’ye döndükten sonra Tawileh’i muayene eden bir doktor da gözünde kimyasal kaynaklı bir yanma olduğunu ve göz çevresindeki derinin zarar gördüğünü teyit etti. Doktor, Filistinli adamın kimyasallar ya da başka bir travma sebebiyle görme yetisinin azaldığını da tespit etti.



“İSRAİL ASKERLERİ KÖPEKLERİ DE KULLANDI”



Kendisi de İsrail hapishanesinden serbest bırakılan 33 yaşındaki mezbaha çalışanı Abdul Karim Mushtaha da ellerinin bağlandığını, darp edildiklerini ve kendilerine kimsenin bir damla su dahi vermediğini belirtti. İsrail ordusunun tahliye emri sonrası ailesiyle birlikte yola çıktığı sırada bir kontrol noktasında İsrail askerleri tarafından alıkonulan Mushtaha’nın gözaltına alındığı sırada, hapishaneye transfer edilene kadar şiddetli darpa, küçük düşürücü muamele ve sözlere maruz bırakıldığı belirtildi. İki Filistinli de saatlerce dışarıda soğukta bekletildiklerini, İsrail askerlerinin eşyalarını çaldığını aktardı.



BBC’ye konuşan beş Filistinliden üçü kendilerini korkutmak için İsrail askerleri tarafından köpeklerin kullanıldığını belirtirken, Filistinliler ayrıca bazı günler sabah saat 05.00’ten akşam saat 18.00’e kadar dizlerinin üzerinde oturmaya zorlandıklarını anlattı.