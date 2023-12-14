Gazzeliler kışa çadırda girdi: Cebaliye kampı sular altında

Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye mülteci kampı kuvvetli yağış ve rüzgarın ardından sel suları altında kaldı. Ekim ayında Cebaliye kampına düzenlenen bombardımanda yaklaşık 200 kişi ölmüştü. Kış koşulları Gazze genelinde yaşamı daha da zorlaştırdı.

Gazzeliler kışa çadırda girdi: Cebaliye kampı sular altında

İsrail savaş uçaklarının defalarca bombaladığı Cebaliye kampı şimdi de sular altında. Binlerce kişinin yaşadığı kamp, Ekim ayının son günü bombalanmış, saldırıda en az 195 filistinli yaşamını yitirmişti.

Kuvvetli yağış ve rüzgar 'nin genelinde etkili oluyor. Yardım gönüllüleri kış şartlarının Gazze'de yaşamı daha da zorlaştırdığını söyledi. 

2.3 milyonluk Gazze nüfusunun yüzde 85'i İsrail saldırıları nedeniyle evsiz kaldı. Bir çoğu çadırlarda barınmaya çalışıyor. 

Gazzeliler kışa çadırda girdi: Cebaliye kampı sular altında - 1

BM'DEN SAĞLIK FELAKETİ UYARISI

Çadırların kış şartlarına uygun olmadığı belirtilirken Birleşmiş Milletler "halk sağlığı felaketi" uyarısında bulundu ve salgın hastalıkların artacağı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler açıklamasında, Gazze şeridindeki 36 hastaneden sadece 11'in hizmet verebilir durumda olduğu da hatırlatıldı.

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