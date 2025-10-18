Gazze'nin dünyaya açılan kapısı: Refah ne zaman açılacak?

İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi ancak Filistinlilerin karşı karşıya olduğu ölümcül koşullar devam ediyor.



Filistin’in Kahire Büyükelçiliği’nden Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı hakkında yeni bir duyuru yapıldı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Mısır’da ilgili makamlarla yürütülen görüşmelerin ardından, Rafah Sınır Kapısı önümüzdeki 20 Ekim Pazartesi günü itibariyle açılacaktır. Mısır’da ikamet eden ve Gazze Şeridi’ne dönmek isteyen Filistin vatandaşların seyahati, yürürlükteki koordinasyon mekanizmasına uygun olarak gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçilik, Gazze’ye dönmek isteyen kişilerin kimlik bilgilerine ilişkin detayları yetkililerle iletmesi gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, hareket öncesinde Filistinli vatandaşlara toplanma yerleri ve saatlerine ilişkin detayların daha sonra sağlanacağı aktarıldı.

İSRAİL: İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR AÇILMAYACAK

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan son açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, "Refah Sınır Kapısı'nın bir sonraki duyuruya kadar açılmaması" talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Refah Sınır Kapısı'nın açılması, Hamas'ın rehinelerin cansız bedenlerini geri vermesi ve üzerinde anlaşılan çerçeveyi uygulamasına bağlı olarak değerlendirilecek." denildi.

HAMAS: NETANYAHU ATEŞKESİ AÇIKÇA İHLAL ETTİ

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah Sınır Kapısı'nı açmama kararıyla ateşkes anlaşmasını ve arabulucular ile garantörlere verdiği taahhütleri açıkça ihlal ettiğini belirtti.

Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın sürekli kapalı tutulmasının, yaralı ve hastaların çıkışını, enkazdaki kişilerin aranması için gerekli özel ekipmanların ve cesetleri teşhis etme konusunda uzmanlaşmış ekiplerin girişinin engellenmesinin cesetlerin (İsrailli esirler) bulunması ve teslim edilmesi işlemini geciktireceği kaydedildi.

"ABLUKAYI SÜRDÜRME NİYETİNDE"

İsrail'in, ateşkesin imzalanmasından bu yana gerçekleştirdiği 47 ihlalde 38 kişinin ölümüne, 143 kişinin yaralanmasına neden olduğu hatırlatılan açıklamada, İsrail'in sınır kapısını açmama kararıyla da ateşkes anlaşmasını ve arabulucular ile garantörlere verdiği taahhütleri açıkça ihlal ettiği ve Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla Filistinliye uyguladığı ablukayı sürdürme niyetini ortaya koyduğu anlatıldı.



"Savaş suçlusu Netanyahu'nun, anlaşmayı bozmak ve verdiği taahhütlerden kaçmak için bahaneler uydurduğu" aktarılan açıklamada, arabulucular ile garantörlere, Refah Sınır Kapısı'nı açması ve anlaşmanın tüm maddelerine uyması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.



YARDIM TIR'LARI GİRMEYECEK

Anlaşmaya göre Gazze Şeridi'ne günde 600 kamyon insani yardım girmesi gerekiyor ancak şu an bu sayı 300'den az. Filistinliler hala şiddetli açlık yaşıyor, ilaçlara ve tıbbi bakıma acil ihtiyaçları devam ediyor. Yardım TIR'larının girişlerinin artması için Refah Sınır Kapısı büyük öneme sahip.

İsrail tarafından, Gazze'ye insani yardımların İsrail'in Mısır sınırında yer alan Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'ndan "güvenlik denetiminden" sonra gireceği, Refah'tan insani yardım araçlarının geçmeyeceği aktarılmıştı.

GAZZE'Yİ DIŞ DÜNYAYA AÇAN TEK KAPI

Refah, Gazze Şeridi'nin İsrail hariç dış dünyaya açılan tek kapısı. İsrail, anlaşma gereği açılması gereken sınırı "lojistik sebepler" öne sürerek kapalı tutuyor.