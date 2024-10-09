Gazze'nin en yaşlı ve en genç kurbanları: Biri 101 yıl, diğeri iki saat yaşadı

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, İsrail 'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen en genç ve en yaşlı kurbanların hikayelerini ele aldı. Gazze 'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sonucu bölgede öldürülen 34 bin 344 Filistinlinin kimliğini tespit etti. Yetkililer, savaşta şu ana kadar öldürülen Filistinlilerin yüzde 80'inden fazlasını kapsayan isim, yaş, cinsiyet ve kimlik numaralarını içeren bir liste yayınladı. Gazze'de yaşamını yitiren en yaşlı kurban 101 yaşındaki Ahmed Tahravi olurken, en genç kurbanın sadece iki saat yaşama tutunmayı başaran Vaat Valid Samir Sabah isimli bir bebek olduğu ortaya çıktı.

EN YAŞLI KURBANIN 101 YILLIK ÖYKÜSÜ



Gazze'nin en yaşlı kurbanı Ahmed Tahravi, 101 yıllık bir yaşam sürdü. 1922'de Filistin'deki Massimiye köyünde doğmuştu.



Guardian, son saldırılarla harabeye dönen köyün sakinlerinin, 1948'deki zorunlu göçle burayı terk ettiğini aktardı.



Tahravi, Nakba sırasında köyden kaçanlar arasındaydı. O dönem 26 yaşındaydı ve yolculukta iki çocuğunu kaybetti. Bunun ardından Tahravi ve eşi, Gazze'deki Bureyc mülteci kampına yerleşti.



Yıllarca terzi olarak çalışan Tahravi, torunlarının torunlarını görecek kadar uzun yaşadı.

126 TORUNU VARDI, 90'I HAYATTA KALDI



Ancak İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasıyla, kaldığı ev yıkıldı. Enkaz altında kalan yaşlı adam saatlerce kurtarılmak için bekledi.



23 Ekim'de bombalanan evin enkazından çıkarılıp hastaneye kaldırılan Tahravi, bir hafta dayandıktan sonra yaşamını yitirdi.



Guardian'ın haberine göre Gazze saldırıları patlak verdiğinde Tahravi'nin yaşayan 126 torunu vardı. Bunlardan sadece 90'ı hayatta kaldı. Tahravi öldüğünde en büyük torunu 53, en büyük torununun torunuysa 5 yaşındaydı.

