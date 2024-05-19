Gazze'nin güneyinde iki İsrail askeri öldü

İsrail ordusunun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Givati ​​Tugayı'nda görevli 20 yaşındaki Nachman Meir Haim Vakanin ile 20 yaşındaki Noam Batan'ın Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada öldüğü belirtildi.



Aynı çatışmada Givati ​​Tugayı'ndan biri subay 3 askerin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir başka çatışmada da Muharebe Mühendislik Taburu "5832"den bir yedek askerin ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.



Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 282'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 630'a yükseldi.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda 5 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.