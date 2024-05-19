Gazze'nin güneyinde iki İsrail askeri öldü

İsrail ordusunun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Givati Tugayı'nda görevli 20 yaşındaki Nachman Meir Haim Vakanin ile 20 yaşındaki Noam Batan'ın Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada öldüğü belirtildi.
Aynı çatışmada Givati Tugayı'ndan biri subay 3 askerin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir başka çatışmada da Muharebe Mühendislik Taburu "5832"den bir yedek askerin ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.
Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 282'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 630'a yükseldi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda 5 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.
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