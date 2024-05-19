Gazze'nin güneyinde iki İsrail askeri öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, biri subay 4 askerinin ağır şekilde yaralandığını bildirdi.

Gazze'nin güneyinde iki İsrail askeri öldü

ordusunun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Givati ​​Tugayı'nda görevli 20 yaşındaki Nachman Meir Haim Vakanin ile 20 yaşındaki Noam Batan'ın Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada öldüğü belirtildi.

Aynı çatışmada Givati ​​Tugayı'ndan biri subay 3 askerin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir başka çatışmada da Muharebe Mühendislik Taburu "5832"den bir yedek askerin ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 282'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 630'a yükseldi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda 5 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

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