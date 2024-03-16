Gazze'nin kuzeyinde 2 yaş altı çocukların üçte biri yetersiz besleniyor

Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA, Gazze'nin kuzeyinde, iki yaşın altındaki çocukların üçte birinin yetersiz beslendiğini bildirdi.



UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'de çocukların yetersiz beslenmesi hızla yayılıyor ve daha önce görülmemiş seviyelere ulaşıyor. Kıtlık yaklaşıyor. Kaybedecek zaman yok" denildi.



BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 2 yaşın altındaki her 3 çocuktan 1'inin ya da yüzde 31'inin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını, bu oranın ocak ayında yüzde 15,6 olduğunu belirtti.



UNICEF, şu ifadeleri kullandı: "Yardıma en fazla erişimin olduğu güney bölgesi Refah'ta bile, 2 yaş altı çocuklar arasında yapılan taramaların sonuçları, Ocak ayında akut yetersiz beslenen yüzde 5'ten Şubat ayı sonunda yaklaşık yüzde 10'a çıkarak iki katına çıktı."



İsrail, 7 Ekim'de Hamas tarafından düzenlenen ve 1163 kişinin öldüğü sınır ötesi saldırıdan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik ölümcül bir askeri saldırı yürütüyor.



O tarihten bu yana Gazze'de çoğu kadın ve çocuk 31 bin 500'den fazla Filistinli öldürüldü, 73 bin 546 kişi de yaralandı.



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