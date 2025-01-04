Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı: Son 72 saatte 94 hava saldırısı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde hava saldırıları devam ediyor.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin hizmet dışı kaldığı, artık hasta ve yaralılara hizmet vermediği belirtildi.



Açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan, Beyt Hanun ve Endonezya olmak üzere 3 devlet hastanesi bulunduğu ve hepsinin İsrail tarafından hizmet dışı bırakılarak yıkıldığı ifade edildi.



Sağlık hakkının tüm yasa ve sözleşmelerle güvence altına alınan bir hak olduğuna işaret edilen açıklamada, ilgili uluslararası taraflara ölüme mahkum edilen çocuklar, hamile kadınlar, hastalar ve yaralılar dahil olmak üzere binlerce Filistinlinin mahrum bırakıldığı bu hakkın yeniden sunulması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.



72 SAATTE 94 HAVA SALDIRISI: 184 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun hava saldırılarıyla Gazze Şeridi'ndeki savunmasız halkı bombalamaya devam ettiği belirtildi.



İsrail'in son 72 saatte düzenlediği 94 hava saldırısında 184 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.



Gazze'de sivilleri ve altyapıyı hedef alan bu hava saldırılarının İsrail'in karanlık siciline eklenen korkunç suçlardan olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail'in son 72 saatte gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası zaten oldukça kısıtlı imkanlara sahip hastanelerin yaralılarla dolduğu ve İsrail ordusunun sivil savunma ekiplerinin cansız bedenlere ulaşmasını engellediği vurgulandı.



Kuzeydeki Gazze kenti başta olmak üzere birçok bölgeye düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının hala sokaklarda ve enkaz altında olduğu, İsrail'in cenazelerin toplanmasına dahi izin vermeyerek uluslararası hukuka karşı ihlallerini sürdürdüğü aktarıldı.



Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun 456 gündür Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı soykırımı sürdürdüğüne dikkati çekilerek, uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkına yönelik bu savaşı durdurması talep edildi.

7 EKİM'DEN BU YANA 45 BİN 658 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın, 45 bin 658 Filistinli öldü, 108 bin 583 kişi yaralandı.



Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

