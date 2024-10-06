Gazze'nin merkezinde yeni katliam: 18 kişi öldü

Gazze'de savaş birinci yılına girerken İsrail güçlerinin bölgede yerinden edilmiş sivillere yönelik katliamları devam ediyor.



Filistin haber ajansı Wafa'ya göre, İsrail ordusu bu kez de Gazze Şeridi'nin merkezindeki bir camiyi hedef aldı.



Düzenlenen hava saldırısı sonucunda en az 18 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve onlarcasının da yaralandığı aktarıldı.



Saldırı, Deyr el Balah'ta bulunan El Aksa Hastanesi yakınlarındaki Şuheda el Aksa camisine düzenlendi.

YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLER KALIYORDU

Görgü tanıkları, caminin yerinden edilmiş insanları barındırmak için kullanılması nedeniyle kayıp sayısının artabileceğini belirtti.

İsrail ordusu saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Deyr el Balah bölgesinde daha önce ‘Şuheda el Aksa Camii' olarak hizmet veren yapıya yerleştirilmiş bir komuta ve kontrol merkezinde faaliyet gösteren Hamas'a kesin bir saldırı gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.