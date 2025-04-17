Gazze'nin portresi: "Yılın Basın Fotoğrafı" ödülü sahibini buldu

İsrail'in Gazze 'ye düzenlediği saldırıda kolları parçalanan dokuz yaşındaki Filistinli çocuğun hüzünlü portresi, 2025 yılı için " Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü"nü kazandı. Mahmoud Ajjour isimli çocuğun ödüle layık görülen "Aged Nine" (Dokuz Yaşında) isimli fotoğrafı, Samar Abu Elouf isimli gazeteci tarafından The New York Times gazetesi için çekildi.

ANNESİNE "SANA NASIL SARILACAĞIM" DİYE SORDU

Fotoğrafı çeken Ebu Elouf, “Mahmud’un annesinin bana anlattığı en zor şeylerden biri, Mahmud’un kollarının kesildiğini ilk anladığında kendisine söylediği ilk cümlenin ‘Sana nasıl sarılacağım’ olmasıydı” dedi.



Küçük çocuk, kollarını ve en az 51 bin Filistinli soydaşını kaybettiği saldırıların gölgesinde tedavi için Katar'ın başkenti Doha'ya tahliye edildi.



Ödülü kazanan fotoğrafçının da Gazzeli olduğu ve şu anda Doha'da ağır yaralı Filistinlilerin fotoğraflarını çektiği aktarıldı.

"YÜKSEK SESLE KONUŞAN SESSİZ BİR FOTOĞRAF"



Jüri, 2025 yılının kazanan fotoğrafı için, "Bu, yüksek sesle konuşan sessiz bir fotoğraf" yorumunu yaptı.



Dünya Basın Fotoğrafı Vakfı yönetici direktörü Joumana El Zein Khoury fotoğraf için, "Bir çocuğun hikayesini anlatıyor, ama aynı zamanda nesiller boyunca etkisi olacak daha geniş bir savaşı da anlatıyor" dedi.



Geçen senenin kazanan fotoğrafı da Gazze Şeridi'ndeki bir hastane morgunda 5 yaşındaki yeğeninin çarşafa sarılı cenazesine sarılarak ağlayan bir kadını gösteriyordu.