Gazze'nin portresi: "Yılın Basın Fotoğrafı" ödülü sahibini buldu

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda kolları parçalanan dokuz yaşındaki Filistinli çocuğun hüzünlü portresi, 2025 yılı için "Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü"nü kazandı.



Mahmoud Ajjour isimli çocuğun ödüle layık görülen "Aged Nine" (Dokuz Yaşında) isimli fotoğrafı, Samar Abu Elouf isimli gazeteci tarafından The New York Times gazetesi için çekildi.