Gazze’nin yüzde 86’sı tahliye emri altında

BM Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, işgal altındaki Gazze’deki insani duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “Şu anda Gazze'deki bölgelerin sadece yüzde 14'ü tahliye emri altında değil. İsrailli yetkililer, her geçen gün bu emirleri yayınlayarak insanları kaçmaya zorluyor ve kargaşa ve panik oluşturuyor” dedi.

Her gün yayınlanan tahliye emirleri nedeniyle çoğu zaman yerinden edilen Filistinlilerin birkaç saat içerisinde toparlanarak bölgeden ayrıldıklarını belirten Lazzarini, Filistinlilerin genellikle güvenli denilen bölgelere yürüyerek gittiklerine dikkat çekti.

Gazze’deki neredeyse tüm Filistinlilerin tahliye emirlerinden etkilendiğinin altını çizen Lazzarini, “Dokuz ay önce savaşın başlamasından bu yana pek çok kişi ayda ortalama bir kez kaçmak zorunda kaldı. Bir kişi geçtiğimiz günlerde UNRWA ekiplerimize 10 saat içinde iki kez kaçmak zorunda kaldığını söyledi. İnsanlar güvenlik aramaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.