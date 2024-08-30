Gazze'ye 1,2 milyon doz çocuk felci aşısı ulaştırıldı

Gazze'de 25 yıl aradan sonra ilk çocuk felci vakasının tespit edilmesi Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) alarma geçirdi. Şeritteki 640 binden fazla çocuğun aşılanmasına olanak sağlamak için birçok bölgede üç günlük insani duraklamalar planlandı. BM yetkilileri, Hamas ve İsrail ordusunun aşılamalara izin vermek için müzakere edilen insani molalara "saygı duyması" gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Gazze'ye 1,2 milyon doz çocuk felci aşısı ulaştırıldı
Gazze'deki ilk çocuk felci vakası için artık çok geç

Gazze'deki ilk çocuk felci vakası için artık çok geç

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Sağlık Örgütü, savaşın vurduğu 'de 25 yıldır ilk kez görülen hastalığının ardından başlatılan çabalar kapsamında şeride 1,2 milyon doz çocuk felci aşısı ulaştırıldığını ve 400 bin doz daha aşı gönderileceğini duyurdu.

Bu hafta sonu başlaması planlanan aşılama çalışmalarında, 640 binden fazla çocuğun aşılanabilmesi için çeşitli bölgelerde çatışmalara üç günlük ara verilecek.

HAMAS VE İSRAİL'E ÇAĞRI

BM yetkilileri, Hamas ve ordusunun aşılamalara izin vermek için müzakere edilen insani molalara "saygı duyması" gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Bu hafta İsrail güçlerinin yardım araçlarına ateş açması beraberinde aşılamaların ne kadar güvenli bir şekilde yapılabileceği konusunda soru işaretleri getirdi.

ÜÇER GÜNLÜK ARALAR VERİLECEK

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşılamanın pazar günü başlayacağını ve her gün sabah 6 ile öğleden sonra 3 arasında çatışmalara ara verileceğini doğruladı.

BM yetkilileri, aşılama kampanyasının Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde üçer günlük aşamalar halinde yürütüleceğini bildirdi.

BM yetkilisi Louise Wateridge BBC'ye yaptığı açıklamada, "Pazar gününden itibaren çocuk felci aşısının iki dozunu oral yoldan vereceğizz. Bu ilk turdan dört hafta sonra aşıyı tekrarlamamız gerekecek. Bu, Gazze Şeridi'ndeki 640 bin çocuk için geçerli" dedi.

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