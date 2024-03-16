Gazze'ye denizden yardımın sevkiyatı tamamlandı

Gazze'ye denizden ilk yardımın dün ulaşmasının ardından, yüklemeler tamamlandı.

ABD'li yardım kuruluşu World Central Kitchen, bugün yaptığı açıklamada Gazze'deki ekibinin kuşatma altındaki bölgeye ulaşan ilk deniz yardımı sevkiyatını boşaltmayı tamamladığını açıkladı.



Açıklamada, "Tüm kargo boşaltıldı ve Gazze'de dağıtılmak üzere hazırlanıyor" denildi.

Yardımın yaklaşık 200 ton gıdayı içerdiği kaydedildi.



ABD, AB ve Suudi Arabistan'ın organizasyonunda, Kıbrıs'tan yola çıkan yardım gemisi Open Arms, iki günlük yolculuğun sonunda Gazze kıyısına varmıştı.

İsrail ordusu ise yardım yükü boşaltılırken iskelenin etrafındaki "bölgeyi güvence altına almak" için asker konuşlandırdığını belirtti ve "Gemi kapsamlı bir güvenlik denetiminden geçirildi" açıklamasını yaptı.

