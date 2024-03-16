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Gazze'ye denizden yardımın sevkiyatı tamamlandı

ABD'li yardım kuruluşu World Central Kitchen, Gazze'ye gönderilen ilk denizden yardımın sevkiyatını boşaltmayı tamamladıklarını açıkladı. Yardım gemisi Gazze'ye 200 ton gıda getirdi.

Gazze'ye denizden yardımın sevkiyatı tamamlandı

'ye denizden ilk yardımın dün ulaşmasının ardından, yüklemeler tamamlandı.

'li yardım kuruluşu World Central Kitchen, bugün yaptığı açıklamada Gazze'deki ekibinin kuşatma altındaki bölgeye ulaşan ilk deniz yardımı sevkiyatını boşaltmayı tamamladığını açıkladı.

Açıklamada, "Tüm kargo boşaltıldı ve Gazze'de dağıtılmak üzere hazırlanıyor" denildi.

Yardımın yaklaşık 200 ton gıdayı içerdiği kaydedildi.

ABD, AB ve Suudi Arabistan'ın organizasyonunda, Kıbrıs'tan yola çıkan yardım gemisi Open Arms, iki günlük yolculuğun sonunda Gazze kıyısına varmıştı. 

ordusu ise yardım yükü boşaltılırken iskelenin etrafındaki "bölgeyi güvence altına almak" için asker konuşlandırdığını belirtti ve "Gemi kapsamlı bir güvenlik denetiminden geçirildi" açıklamasını yaptı.

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