Gazze'ye giden cenazelerde işkence izleri

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den 15 Filistinlinin cenazesinin daha teslim alındığını bildirdi.

Bakanlığın Telegram hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, cenazelerin Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla alınarak Gazze'ye götürüldüğü belirtildi. Şu ana kadar 315 Filistinlinin naaşının İsrail'den teslim alındığı aktarıldı.

Açıklamada, naaşların üzerinde darp ve işkencenin yanı sıra ellerinin ve gözlerinin uzun süre bağlı tutulduğuna dair izler bulunduğu vurgulandı.

Sağlık ekiplerinin tıbbi prosedürler ve protokollere uygun olarak naaşlarla ilgilenmeye devam ettiği, ailelere teslim işlemlerinin tamamlanması için hazırlıkların sürdüğü ifade edildi. Açıklamada ayrıca İsrail'den teslim alınan naaşlardan 91'inin yakınları tarafından teşhis edilirken, 182 naaşın kimliğinin ise belirlenemediği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, Ekim 2023'te başlayan saldırılarında can kaybının 69 bin 179'a yükseldiği bildirildi.

İSRAİL SALDIRILARI ATEŞKESE RAĞMEN SÜRÜYOR

Öte yandan Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgileri paylaştı.

Toplam can kaybının 69 bin 179'a ve yaralı sayısının 170 bin 693'e çıktığını belirten bakanlık, son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini, daha önce yaralanan bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de cenazesine ulaşıldığını belirtti.

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesin ardından ise İsrail saldırılarında 242 kişinin yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı 622 olarak belirtilirken enkaz altından 529 kişinin naaşlarının çıkarıldığı kaydedildi.