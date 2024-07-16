Gazze'ye giden insani yardımları engelleyen aşırı sağcı grupların, ABD ve İsrail'den bağış aldığı ortaya çıktı

İnsani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engelleyen üç aşırı sağcı grubun, ABD ve İsrail'deki bağışçılardan 200 bin dolardan fazla bağış topladığı tespit edildi. ABD'nin bu gruplardan birine yaptırım uyguladıktan sonra bile bağışların devam ettiği bildirildi.

Gazze'ye giden insani yardımları engelleyen aşırı sağcı grupların, ABD ve İsrail'den bağış aldığı ortaya çıktı

'de açlı ve susuzlukla mücadele eden Filistinlilere yardımı engelleyen İsrailli grupların önemli miktarda bağış aldığı ortaya çıktı.

Associated Press ve İsrailli araştırma sitesi Shomrim, kitlesel fonlama web siteleri ve diğer kamu kayıtları üzerinde yaptıkları incelemede, insani yardımın Gazze'ye ulaşmasını engelleyen üç aşırı sağcı grubun ve 'deki bağışçılardan 200 bin dolardan fazla bağış topladığını tespit etti.

Gruplardan biri malzemeleri yağmalamak ve tahrip etmekle suçlanıyor.

Bölgeye daha fazla yardım ulaştırmak için çalışan gruplar ise bu bağışları vergiden düşülebilir hale getirerek teşvik etmenin, Amerika ve İsrail'in Gazze'ye gıda, su ve ilaç girmesine izin verme taahhütlerine ters düştüğünü söylüyor.

ABD bu gruplardan birine yaptırım uyguladıktan sonra bile bağışların devam ettiği bildirildi.

Uzun süredir İsrail'i bölgedeki koşulları iyileştirmeye çağıran İsrailli bir sivil toplum kuruluşu olan Gisha'nın İcra Direktörü Tania Hary, İsrail'in bu gruplara baskı yapmayarak Gazze'ye yardım politikasında "tutarlılık eksikliği" gösterdiğini söyledi.

Hary, "Bir yandan yardıma izin verdiğinizi söylerken diğer yandan yardımı engelleyen grupların eylemlerini kolaylaştırıyorsanız, gerçekten yardımı kolaylaştırdığınızı söyleyebilir misiniz?" diye konuştu.

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