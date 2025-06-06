Gazze’ye giden yardım gemisi, Akdeniz’de 4 Libyalı göçmeni kurtardı

Aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve Türk aktivist Yasemin Acar’ın da olduğu 12 kişiyi taşıyan ve İsrail’in saldırı ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi’ne insani yardım götürmek için yola çıkan “Özgürlük Filosu Koalisyonu” gemisi, Akdeniz’de dört Libyalı göçmeni kurtardı. Göçmenlerin Libyalı yetkililer tarafından yakalanmamak için bir bottan suya atladığı bilgisi verildi.



FRONTEX HABER VERDİ, MADLEEN OLAY YERİNE GİTTİ



Euronews haber sitesinin aktardığına göre, İsrail’in ablukasını kırmak için Gazze’ye doğru yol alan “Madleen” isimli gemi, Avrupa Birliği’nin (AB) dış sınırlarının korunmasından sorumlu olan Frontex kurumunun uyarısı üzerine olay yerine gitti. Burada üzerinde 30 ile 40 kişinin olduğu değerlendirilen bir botun “hızla havasının boşaldığı” görüldü.



Özgürlük Filosu Koalisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Madleen gemisi de bunun üzerine kendi şişme kurtarma botunu açtı. Bu esnada Libya Sahil Güvenliği’ne bağlı bir deniz aracı da hızla kendilerine doğru yaklaştı. Açıklamada, “Dört kişi, Libya makamları tarafından yakalanmamak için suya atladı ve çaresiz bir şekilde Madleen’e doğru yüzmeye başladı” ifadelerine yer verildi.



Koalisyon, diğer göçmenlerin, insan hakları savunucularının kötü muamele ve işkence ile karşı karşıya kalabileceklerini söylediği Libya’ya geri götürülmesine tepki gösterdi. Koalisyon ayrıca İtalya, Yunanistan ve Malta’ya çağrıda bulunarak şimdi Madleen’de bulunan göçmenleri alıp Avrupa’da güvenli bir yere götürmelerini istedi.



YOLCULUK 7 GÜN SÜRECEK



1 Haziran’da yola çıkan Madleen gemisinin yolculuğunun 7 gün sürmesi bekleniyor. Gemide Thunberg ve Acar’ın yanı sıra “Game of Thrones” oyuncusu Liam Cunningham ve Filistinli-Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan da bulunuyor. Hassan’ın İsrail’e girişine İsrail makamlarınca izin verilmemişti.

