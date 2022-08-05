İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında üst düzey bir İslami Cihad komutanının da bulunduğu 7 kişi öldü. İsrail ordusu, Gazze kentinde 7 katlı bir binayı hedef aldı. Saldırıda 7 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.Ölenlerden birinin İslami Cihad örgütünün üst düzey komutanlarından olduğu açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, ölenlerden birinin de 5 yaşındaki bir kız çocuğu olduğunu duyurdu.İslami Cihad'ın missileme olarak İsrail topraklarına roket saldırıları düzenleyebileceği belirtiliyor.