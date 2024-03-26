Gazze'ye havadan yardım felaketi: 12 Filistinli boğuldu, 6'sı ezildi

İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de açlıkla savaşan insanlara yapılan yardımlar bir kez daha felakate yol açtı.

Hamas yetkilileri, geçtiğimiz gün Gazze Şeridi'ne havadan bırakılan yardımları almaya çalışırken 18 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.



Açıklamaya göre on iki kişi denize düşen yardımlara ulaşmaya çalışırken boğuldu, diğer altı kişi ise izdihamda ezilerek öldü.



Hamas yetkilileri ABD'yi, müttefiki İsrail'e kara yoluyla daha fazla yardım ulaştırmaya izin vermesi konusunda baskı yapmadığı için eleştirdi.

Yetkililer, havadan ulaştırılan yardımların tehlikeli ve verimsiz olduğunu belirtti.

Gazze'de artan açlık ve insani yardıma duyulan ihtiyaç nedeniyle bölgeye ulaşan sınırlı miktarda yardıma ulaşmaya çalışan Filistinliler sürekli izdiham tehlikesi ile karşı karşıya.

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDEN ACİL ATEŞKES KARARI



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin oylamada çekimser kalmasının ardından İsrail ile Hamas arasında derhal ateşkes yapılmasını talep eden bir kararı kabul etti.



İsrail, Washington'ın söz konusu tedbire ilişkin veto hakkını kullanmamasını eleştirdi ve ateşkes kararının savaş alanında hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi.



Hamas, Güvenlik Konseyi'nin kararını memnuniyetle karşılayarak, yaptığı açıklamada "acil esir takasına hazır olduğunu" belirtti.

İSRAİL İDDİALARI REDDEDİYOR



Birleşmiş Milletler, Gazze'nin kıtlığın eşiğinde olduğunu, nüfusun şiddetli gıda kıtlığı yaşadığını ve acilen daha fazla yardım gelmediği takdirde kitlesel ölümün kapıda olduğunu söylüyor.



İsrail, Gazze'deki açlıkla ilgili suçlamaları reddediyor ve yeterli insani yardımın bölgeye girmesine izin verdiğinde ısrar ediyor.