Gazze'ye ilk denizden yardım Kıbrıs'tan yola çıktı

TEKNİK SORUNLAR NEDENİYLE AYRILIŞI GECİKTİ



Kıbrıs radyosunun (RIK) haberine göre, Gazze'ye 200 ton gıda taşıyacak gemi "teknik sorunlar" nedeniyle pazar ve pazartesi gecesi Kıbrıs'ta demirli kalmıştı.



YOLCULUK 2 GÜN SÜRECEK



Geminin yeni bir deniz rotasını kullanarak Gazze kıyısı açıklarına ulaşması yaklaşık iki gün sürecek.



Gazze'ye yardım ulaştırmak giderek daha zor ve tehlikeli hale geliyor. Dünya Gıda Programı, konvoylarının "tam bir kaos ve şiddete" maruz kalmasından sonra geçen ay Gazze'nin kuzeyine yardım çalışmalarını durdurduklarını açıklamıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin