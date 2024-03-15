Gazze'ye ilk denizden yardım ulaştı

Yaklaşık 200 ton yiyecek taşıyan "Open Arms" gemisi Gazze kıyılarına ulaştı.

Geminin yüklü olduğu gıda yardımları bugün erken saatlerde şehirde kıtlık çeken insanlara ulaştırılacak.

GEMİ ULAŞTIKTAN SONRA NE OLACAK?



İsrail'in yardımı limanda reddedip reddetmeyeceği ve kıtlığın eşiğindeki bölgede yemeklerin güvenli bir şekilde nasıl dağıtılacağı da dahil olmak üzere lojistik ayrıntıların çoğu hala belirsizliğini koruyor.



"Open Arms" kurtarma gemisi ABD'li kar amacı gütmeyen World Central Kitchen kuruluşunun çabalarıyla salı günü Kıbrıs Limanı'ndan yola çıktı.

World Central Kitchen'ın baş iletişim sorumlusu Linda Roth, İsrail donanmasının gemiyi denizde durdurması, inceleme yapması ve ardından kıyıya doğru ilerlemesine izin vermesinin beklendiğini söyledi.

İSRAİL ORDUSUNDAN "GENİŞ" KORUMA

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, kamyonları yiyecek dağıtmak için kuzeye doğru hareket ederken ordunun World Central Kitchen personeline "geniş koruma" sağlayacağını açıkladı.



Gazze'de karadan yardım neredeyse durma noktasına geldi ve insanlar havadan atılan yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor.



Gemi, bu şartlar altında hayatta kalmaya çalışan Filistinliler için bir deniz koridoru açılarak gönderilen ilk yardım.