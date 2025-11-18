Gazze'ye insani yardım girmiyor, ekmek kuyrukları uzuyor

Gazze'de ateşkese rağmen insani koşullarda bir iyileşme yok.

Gazzeliler karınlarını doyurmakta zorlanıyor. Ateşkes sonrası bazı fırınlar yeniden hizmet vermeye başladı ancak bu yetersiz kalıyor. Fırınların önünde kuyruklar oluşuyor.

Ekmek bulma mücadelesini Gazzeliler, “Bir torba ekmek alabilmek için 2 saat boyunca mücadele ettik. En sonunda sekiz kişi için bir torba ekmek alabildim. Eve ekmekle döndüğüm için mutluyum ama umarız bu zorlukları artık yaşamayız.” ifadeleriyle anlattı.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye yeterli yardımın girmesine izin vermiyor.

Ateşkes kapsamında Gazze'ye günlük 600 TIR yardım girmesi gerekirken İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle bu sayı en fazla 150 ile sınırlı kalıyor. Gazze'ye çadır veya barakaların girmesineyse neredeyse hiç izin verilmiyor.