Dışişleri Bakanlığı: "Gazze'ye yardım götüren geminin İsrail tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır"

Gazze'ye insani yardım ve aktivist taşıyan bir gemi, Malta açıklarındaki uluslararası sularda Filistin topraklarına doğru yol alırken saldırıya uğradı.



İnsansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınan geminin hasar gördüğü bildirildi.

BOMBARDIMAN YANGINA NEDEN OLDU



Özgürlük Filosu Koalisyonu yaptığı açıklamada, "Malta saatiyle 00:23'te, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait Conscience gemisi uluslararası sularda doğrudan saldırıya uğradı." denildi.



İsrail hükümetinin suçlandığı açıklamada, "Silahlı insansız hava araçları, silahsız bir sivil geminin ön tarafına iki kez saldırarak yangına ve gövdede önemli bir deliğe neden oldu." ifadeleri yer aldı.



İsrail iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, "Geminin, İsrail’e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır." dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Keçeli, şunları kaydetti:

"Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait olan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu 'Conscience' adlı gemiye, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada bir saldırı düzenlendiği öğrenilmiştir.

Gemide bulunan mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bilinmektedir.

Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Geminin, İsrail’e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır."



TEKNENİN ELEKTRİK SİSTEMİ HEDEF ALINDI



Aktivistler, saldırının bugün erken saatlerde teknenin jeneratörünü hedef aldığını ve tekneyi elektriksiz bıraktığını duyurdu.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde gemide şiddetli bir yangın ve patlama gerçekleştiği görülüyor.



Malta hükümeti ise yaptığı açıklamada, on iki mürettebat üyesi ve dört sivilin güvende olduğunu doğruladı.

GAZZE'YE YARDIM TAŞIYORDU



Grup, 21 ülkeden aktivistlerin, "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasadışı ve ölümcül ablukaya meydan okumak ve hayat kurtarıcı yardımı ulaştırmak" misyonuyla gemide olduğunu söyledi.



İsrail, iki ay önce Gazze'ye sıkı bir abluka uygulayarak bölgeye yiyecek, yakıt, ilaç veya başka bir malzemenin girişine izin vermemiş ve kırılgan bir ateşkesin çökmesinin ardından Mart ortasında Gazze'de yoğun askeri operasyonlara yeniden başlamıştı.

